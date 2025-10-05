logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Horario y canales Jornada 12 Apertura 2025

Horarios y canales para disfrutar del fútbol mexicano este domingo con la Jornada 12 del Apertura 2025

Por El Universal

Octubre 05, 2025 10:12 a.m.
A
Horario y canales Jornada 12 Apertura 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este domingo, la Jornada 12 del Apertura 2025 cerrará con dos partidos: Pumas recibirá a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que Monterrey visitará a Tijuana en el Estadio Caliente.

Por un lado, los auriazules saltarán a la cancha con la urgencia de una victoria. El duelo ante los rojiblancos definirá su futuro, ya que será una lucha directa por un lugar en la zona de Play-In. Pumas necesita salir de su mala racha, especialmente tras caer en el Clásico Capitalino ante las "Águilas" del América.

En contraste, el "Rebaño Sagrado" ha ido en ascenso. Pese a que los acompañó un inicio turbulento, la victoria en el Clásico de México —durante la octava fecha del torneo— los impulsó para despertar.

Este es el duelo más llamativo de la agenda dominical. Sin embargo, el día terminará cuando los "Xolos" de Tijuana reciban a los "Rayados" de Monterrey, mismos que ocupan el cuarto lugar de la tabla general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión de ambos partidos.

· Pumas vs Chivas | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video y Tubi.

· Tijuana vs Monterrey | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV y FOX.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Horario y canales Jornada 12 Apertura 2025
Horario y canales Jornada 12 Apertura 2025

Horario y canales Jornada 12 Apertura 2025

SLP

El Universal

Horarios y canales para disfrutar del fútbol mexicano este domingo con la Jornada 12 del Apertura 2025

Pumas obligado a ganar frente a Chivas en Liga MX
Pumas obligado a ganar frente a Chivas en Liga MX

Pumas obligado a ganar frente a Chivas en Liga MX

SLP

El Universal

Pumas y Chivas se enfrentan en un partido determinante por la Liga MX, donde ambos equipos buscan la victoria.

Detienen a Omar Bravo por presunto abuso sexual infantil en Jalisco
Detienen a Omar Bravo por presunto abuso sexual infantil en Jalisco

Detienen a Omar Bravo por presunto abuso sexual infantil en Jalisco

SLP

El Universal

El exjugador de Chivas fue arrestado en Zapopan y puesto a disposición del Juzgado Décimo de Control.

El PFC continúa invicto en casa
El PFC continúa invicto en casa

El PFC continúa invicto en casa

SLP

Romario Ventura