Los años por venir

Un artículo aparecido el pasado 23 de abril en el periódico New York Times, comenta sobre los datos preliminares publicados por las autoridades de salud de los Estados Unidos relativos al incremento de uno por ciento en el número de nacimientos en 2024 con respecto a 2023. No consideran los expertos, sin embargo, que este incremento signifique un cambio en la tendencia a la baja que se ha observado en el índice de nacimientos desde la crisis de 2007. En este sentido, habría que señalar que en los Estados Unidos el índice de natalidad es en la actualidad aproximadamente de 1.6 nacimientos por mujer, y que este número se encuentra por debajo de los 2.1 nacimientos por mujer necesarios para reemplazar a los fallecidos.

Por otro lado, la tendencia negativa en el índice de natalidad no es privativa de los Estados Unidos, sino que ha sido una característica de los países desarrollados en las últimas décadas. Así, países del este de Asia, como Corea del Sur, Taiwán y Japón, según datos del sitio “Our World in Data”, están muy por debajo de los 2.1 nacimientos por mujer necesarios para mantener el equilibrio poblacional. En Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán, dicho índice es incluso menor que 1. En estas condiciones, la población de estos países ha alcanzado un máximo y ha empezado a descender. En Japón, el índice de natalidad es mayor que 1, pero aún así la población japonesa empezó a disminuir hace ya más de una década.

En China, con una población de 1,400 millones y un índice de natalidad de 1.0 nacimientos por mujer, la población ha alcanzado ya un máximo y se espera que descienda paulatinamente en lo que resta de siglo. De manera similar, se espera que la India alcance un máximo de población alrededor de 1,700 millones en la segunda mitad del presente siglo y a partir de ahí empiece a descender.

Sin bien no al mismo ritmo que algunos países del este de Asia, Europa Occidental tiene también bajos índices de natalidad. En particular, en Italia dicho índice es de 1.2 nacimientos por mujer, y la población ha empezado ya a descender. España tiene un índice de 1.21, y su población está posiblemente cerca de alcanzar un máximo. Por su lado, Alemania tiene un índice más alto, 1.44, pero su población no está muy lejos de alcanzar un máximo.

En América Latina, la población de Brasil, con un índice de natalidad de 1.62, está actualmente creciendo, pero se espera que alcance su máximo mediando el presente siglo. Lo mismo se espera de Argentina, Colombia y Chile, este último con un índice de 1.17. En México el índice de natalidad es sustancialmente más alto, 1.91, pero de la misma manera se espera que alcancemos nuestra población máxima en la segunda mitad del presente siglo.

Habría que notar, sin embargo, que aun con los números anteriores, el índice de natalidad a nivel mundial es de 2.3 nacimientos por mujer y que la población global está creciendo. De hecho, se espera que alcance un máximo alrededor del año 2080, antes de empezar su descenso. En este sentido, algunos países del África subsahariana tienen índices de natalidad de 4 a 6 nacimientos por mujer, y su población está creciendo más rápidamente que la del resto del mundo. Así, según el sitio “Our World in Data”, en el año 2100 aproximadamente el 38 por ciento de la población del mundo vivirá en África, porcentaje solo superado por el 46 por ciento que vivirá en Asia. En comparación, las poblaciones de Europa y del continente americano serán de manera aproximada, un 6 por ciento y un 10 por ciento del total global, de manera respectiva.

Según “Our World in Data”, en la década de los años cincuenta el índice de natalidad a nivel global era de 4.9 nacimientos por mujer. Setenta años después este número se redujo a 2.3. Ciertamente, la situación ha cambiado drásticamente, si bien en algunos lugares del planeta más que en otros. Y como anticipan los expertos, los cambios seguirán su curso y serán todavía más drásticos. Así, Europa, que en algún momento de la historia llegó a dominar al mundo, terminará alojando apenas un seis por ciento de la población global.