Prensa prensada

Ayer, 3 de mayo, a la par del Día de la Santa Cruz, que hermana a los trabajadores de la construcción, se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cual obviamente ya no abarca solo periódicos sino todos los medios que han surgido en Internet, sean portales, podcasts o páginas (y hasta perfiles) de Facebook y otras redes. La Unesco informa que este día «sirve para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y es también un día de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones de libertad de prensa y ética profesional».

Más que de los medios, hablamos de la libertad de expresar y difundir nuestro pensamiento y nuestros sentires. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

Se publican fotos sacadas de contexto, muertes que aún no han sucedido, ataques a la vida íntima, packs, imágenes de inteligencia artificial, burlas al cuerpo ajeno o se desacredita a quien dice que “el rey va desnudo” y no pasa nada. Como dice la cuenta en X del Instituto Nacional de Bellos Memes: “Se filtraron los #TelevisaLeaks y revelaron lo que todos sabían pero nadie quería confirmar: que la tele informaba lo que se negociaba, que los noticieros eran novelas mal actuadas, y que el periodismo también se factura. Debería ser una bomba. Fue un bostezo. Así de mal estamos”. El mismo presidente Trump en la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó (“en broma”, dice) una imagen de él vestido de papa, a unos días de que empiece el cónclave que habrá de elegir al sucesor de Francisco y no pasa nada. Show por aquí y por allá.

En la “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025”, que dio a conocer la asociación Reporteros sin Fronteras (RSF) hace un par de días, México ocupa el lugar 124 de 180 países en cuanto a dicha libertad por varios factores. México es según ese reporte “el país más peligroso de América Latina para los periodistas”, y muestra un fuerte descenso en su indicador económico.

Este indicador se debe a «concentración de la propiedad, presiones de los anunciantes o de los accionistas, ausencia, restricción o asignación opaca de ayudas públicas». El económico es el que más ha caído. Los otros indicadores son el de seguridad, el sociocultural, el legislativo y el político. Es entendible en un mundo dominado por “GAFAM” (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) y donde «la inversión total en publicidad en las redes sociales ascendió a 247.300 millones de dólares en 2024, lo que supone un aumento del 14 % respecto a 2023”. Algunas plataformas “contribuyen a la proliferación de contenidos manipulados o engañosos, intensificando los fenómenos de desinformación”.

Medios locales o pequeños, periodistas en general de los que aún creen en que informar es sacar a la luz lo que quieren ocultar los poderosos, están bajo constante ataque de los gobiernos y empresas que buscan dominar todo mediante “cuartos de guerra” donde se busca dominar la agenda mediática con calumnias y filtraciones a modo. Además del ya mencionado “TelevisaLeaks”, está el uso de Pegasus, el software con el que el Gobierno espiaba (¿?) a “personas de interés”.

RSF también dio a conocer que «más de seis de cada diez países (112 en total) registran retrocesos en la Clasificación, y, por primera vez en su historia, las condiciones para el ejercicio del periodismo son “difíciles” o “muy graves” en la mitad de los países del mundo».

Y dice Pedro Pablo Mir:

«La libertad como un antiguo espejo

roto en la luz, se multiplica más,

y cada vez que un trozo da un reflejo

el tiempo nuevo le repite al viejo:

ni un paso atrás».

Paso a pasito, por lo pronto aquí seguimos, necios y gustosos de comunicarnos.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Twitter: @corazontodito