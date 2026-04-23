Los libros y el amor

"Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído".

Jorge Luis Borges, "Un lector", 1969

Y eso que en España se lee más que en México. El 49.4 por ciento de los libros impresos que se exhiben en librerías españolas no venden un solo ejemplar en un año. Dos terceras partes no suben de un ejemplar. Solo 5 por ciento llega a más de 100. Las cifras se dieron a conocer en febrero en el Congreso de Librerías en Valencia, según ha comentado Tommaso Koch de El País. Estos datos solo incluyen ventas de librerías, no las que se realizan en plataformas digitales.

El sueño de convertirse en autor de libros se ha universalizado, pero también se ha devaluado. Hoy tenemos más libros y autores que nunca, pero no necesariamente más lectores. Lo advirtió hace décadas, en Los demasiados libros, Gabriel Zaid: "Los libros se multiplican en proporción geométrica. Los lectores, en proporción aritmética. De no frenarse la pasión por publicar, vamos hacia un mundo con más autores que lectores".

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En el mundo se están publicando 4 millones de nuevos títulos al año, de los cuales entre 500 mil y un millón provienen de empresas editoriales. El resto son autopublicaciones, muchas lanzadas a través de plataformas. En 2024 la industria editorial mexicana produjo 20,054 títulos y vendió 79.2 millones de ejemplares. En su Módulo de Lectura 2025 el INEGI nos dice que 62.5 por ciento de la población alfabeta de 12 años o más en México leyó algún libro en el año, ya sea impreso o digital. De quienes dicen que leyeron libros, 81.3 por ciento prefirieron los impresos y 33.3 por ciento los digitales. La mayoría de los mexicanos, 67.1 por ciento, afirma leer hasta tres libros al año, solo 32.9 por ciento dice leer cuatro o más. Pero tengo la impresión de que hay un trecho grande entre lo que la gente dice y lo que realmente lee.

La lectura me parece la forma más eficaz de adquirir conocimiento. Los libros son particularmente importantes para esta función, porque suelen tratar los temas con mayor profundidad que casi cualquier artículo. Son un antídoto a la superficialidad de las redes sociales o de los videos de TikTok. El problema es que, aun cuando más de la mitad de los mexicanos dice leer libros, unas cuantas preguntas bastan para sugerir que no lo hacen o que, si lo hicieron, fue hace años y solo libros de texto.

Leer no es nada más un instrumento de aprendizaje, también lo es de placer. Siempre encontraremos personajes como Marx Arriaga, quien afirmó que "leer por goce es un acto de consumo capitalista", o como los manifestantes del 26 de septiembre de 2019 que quemaron una Librería el Gandhi en avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de Mexico, mientras coreaban: "Leer es de burgueses". Hay, sin embargo, otras voces, como la de Mario Vargas Llosa, que afirmó que "Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida", o la de Irene Vallejo, que en El infinito en un junco advertía que "el libro es una extensión de la memoria y la imaginación". En la misma obra Vallejo expresó: "Si alguien lee para ti, desea ti placer; es un acto de amor y un armisticio en medio de los combates de la vida".

Yo estoy agradecido. Mi madre y mi padre me expresaron su amor leyéndome de chico. La lectura se convirtió para mí en un instrumento de trabajo, pero también de placer. He tenido, además, la suerte de enamorarme de una escritora y encontrar en sus libros no solo la oportunidad de comprenderla mejor y acercarme a ella, sino de sentirla junto a mí cuando hemos estado distanciados. Por eso este 23 de abril, día internacional del libro, pienso en el libro como forma de adquirir conocimiento, pero también como un instrumento de amor.

Colonización

La 4T no quería un INE imparcial. Nombró a tres nuevos consejeros por su cercanía al régimen. Arturo Chávez, ex director de Talleres Gráficos de México, ha manifestado claramente en redes su simpatía por el gobierno y por Sheinbaum.

www.sergiosarmiento.com