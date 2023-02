Marcelo Ebrard, el candidato de Morena

(Segunda de dos partes)

Dejemos la historia política de México, --que siempre debe considerar, para no cometer errores en el presente--. Y situémonos en la actualidad. Decíamos al principio, que las marchas efectuadas en las principales cuidades del país el pasado 13 de noviembre, así como, los resultados electorales de las delegaciones de la CDMX, que en buena medida favorecieron a la oposición, SIN DUDA ALGUNA, han puesto a pensar la presidente AMLO y a su partido. El presidente debe estar cociente, desde nuestro punto de vista, que él ya sentó las bases de su proyecto de la 4t., ya abrió el camino de terracería y, el que viene, si es de su mismo partido, pavimentará esa brecha, pero con gran cuidado, para lograr la reconciliación de nuestra dividida sociedad.

Por eso pensamos que, deberán ser muy cautos con el manejo de las “encuestas cuchareadas por el presidente”; con las que se pretende elegir a su candidato o candidata. AMLO y Morena, no tienen todas las preferencias del electorado, que cada día disminuyen. Según las últimas encuestas, el 60% esta con el presidente, un 30% no quiere saber nada de él, lo odian y el resto no se decide. Pero faltan menos de dos años para que termine su mandato y 10 meses para que haya candidatos a la presidencia de la república, tiempo suficiente para que el presidente enmiende sus errores, si no, se hundirá cada día más su proyecto de la 4t.

AMLO, ya lucho y ha ganado terreno contra el nefasto neoliberalismo; modelo económico, que como bien lo dice el filósofo Noam Chomsky…” Vamos hacia una forma de neofascismo…este modelo, abrió de par en par las puertas a los amos de la economía quienes también dominan al Estado en busca de ganancias y poder con muy escasas restricciones…. En pocas palabras: conducen a una guerra de clases sin freno…” Y eso fue lo que paso en México, los gobiernos neoliberales desde 1982, abrieron las puertas al gran capital nacional y extranjero, para que hicieran y deshicieran, lo que les diera en gana, con nuestros recursos naturales y acentuaron con eso, en cierta forma, la lucha de clases. Ya basta de protagonismos, el presidente se debe calmar, y pensar en la sucesión prudentemente, como en su tiempo lo hizo el Gral. Cárdenas, a quien él, tanto admira.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, son excelentes candidatos y hoy por hoy, los punteros de Morena. El primero con gran experiencia en la A.P. conocedor como nadie, en este momento de los problemas que enfrenta México en política exterior e interior, moderado en su ideología de izquierda (no es un tibio como M. A. Camacho, ni de bajo perfil) con espíritu conciliador, bien visto en los sectores del capital, y con los, otros poderes de facto. En sus entrevistas, se ha mostrado como un conocedor de los problemas políticos, económicos y sociales. La doctora Sheinbaum, también con experiencia en la A.P., científica, carismática ha gobernado bien la CDMX, y con el pro, de que sería la primera jefa del ejecutivo federal mujer, y eso llama la atención en el electorado, hay más mujeres que votan que hombres; pero y ¡llego el pero!!,. En su ideología es un clon de AMLO, y esto no gusta al conservadurismo, aceleraría más la disputa por el poder. Con ella como candidata, pensamos, no habría continuidad en las políticas públicas que ha emprendido el presidente, habría continuismo.

Con Marcelo Ebrard como candidato, se mantendría, creemos, ese 60% de las preferencias del electorado que, hasta hoy, conserva el presidente y hasta se podrían incrementar; si él logra, con gran diplomacia, como hasta ahora lo ha hecho, zafarse gradualmente de la 4ta. Sin renunciar a ella. Esperamos que, en las decisiones que tome AMLO al respecto, pese más el cálculo racional y desapasionado. por El Bien de México. Si es así, Marcelo será el Candidato de Morena.

Nota: para la construcción del presente, considere la lectura del Libro Francisco J. Mújica. Crónica política de un rebelde. De H. Ceballos Garibay- Ed. Coyoacán 2002. Y el articulo “Noam Chomsky: vamos hacia una forma de neofascismo. La Jornada 12 de Dic. 2022.

jojih@hotmail.co