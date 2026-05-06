Mejor al cine

El día que escribí esto, amanecí con dolor de cabeza, de esos que sientes como si el corazón habitara en tu coronilla y tus sienes. Ese día, el clima nos dio una tímida tregua ocultando el sol por momentos que nos permitieron sentirnos algo más frescos. Ese medio nublado se acompañó de un viento que logramos sentir varios grados abajo y "la calor" parecía querer evaporarse. No sé.

Lo que sí puedo afirmar que esos días de el mega puente, los perros la pasaron fatal y no precisamente por el calor, sino por los cuentes que. Entre el primero de mayo, la fiesta de la Virgen del Buen Consuelo de la Garita y el día del albañil y la Santa Cruz, mis pobres perros no veían la hora en que terminara el suplicio. Esos días fueron para ellos, días y noches sin comer, dormir o pasear, al borde de un infarto pues el síncope les quedaba corto. Ya ven que uno y otro son muy diferentes.

Así empieza mayo con su días feriados hechos para echar cuete y pirotecnia. Mayo con su primer megapuente cortesía de Gobierno del Estado bajo un clima no meteorológico no raro pero subidito de tonos más que unos grados: acusaciones de los gringos versus nuestros intocables políticos o funcionarios acompañadas de pedimentos bajo los convenios de cooperación y de este lado: negación, banderas de soberanía aquí y acullá, giras a Palenque "sospechosas" licencia para dejar el cargo de unos y aferre de otros, en una cama discursiva del continuo "no pasa nada". ¡Uf!

Un clima de un 3 si mayo de un año cualquiera del siglo XXI que transcurre mientras el adviento ha hecho su efecto eliminando las palpitaciones en mis sienes. Mañana será otro día, otro miércoles que se espera menos caluroso, pero más efervescente políticamente hablando

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recomendable la película sobre Michael Jackson, palomera, sin mucho drama, pero mucho ritmo. Vale la pena para despejar el cerebro de tanto enredo y tanta basura mediática. El cine siempre ayuda a evadir toda esta realidad.

Gracias por leer.