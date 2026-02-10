Perdemos empleos

"Es una recesión cuando tu vecino pierde su empleo; es una depresión cuando tú pierdes el tuyo".

Harry S Truman

Si usted se pregunta por qué tantos mexicanos no pueden conseguir empleo cuando la presidenta Sheinbaum presume que el país tiene la segunda menor tasa de desempleo del mundo, la respuesta se encuentra en el informe sobre el empleo formal de enero de 2026 que dio a conocer ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por segundo mes consecutivo el país perdió puestos de trabajo, 8,104. Quizá no es una cifra muy grande, pero viene después de la pérdida de 320,692 en diciembre.

El informe trata de ser optimista. Nos dice, por ejemplo, que entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026 se crearon 197,426 empleos, lo cual representa un crecimiento anual de 0.9 por ciento. Pero este número incluye a choferes y repartidores de plataformas digitales que ya laboraban, pero eran considerados autónomos.

En enero de 2026, 139 mil trabajadores de plataformas, de un total de 1.3 millones, cumplieron con los requisitos para ser considerados empleados de tiempo completo. Si se descuentan de las cifras del IMSS, resulta que en los 12 meses terminados en enero de 2026 solo se crearon 58 mil empleos, una cifra decepcionante para un país con 22.5 millones de empleos formales.

Más preocupante es que continúa el desplome en el número de patrones registrados en el IMSS. Nada más en enero se perdieron 5,842, una caída de 0.6 por ciento. En enero de 2025 había 1,049,430 patrones con registro en el Seguro Social, un año después quedaban 1,023,438. Desaparecieron 25,992. Y cada patrón representa varios empleos.

Una cifra que sí sigue subiendo es la del salario promedio, el cual alcanzó los 662.80 pesos diarios. Es un aumento de 7.3 por ciento sobre enero de 2025, arriba de la inflación anual de 3.79 por ciento.

La debilidad del mercado laboral desmiente las afirmaciones de que la economía va muy bien. Si bien en el cuarto trimestre se registró un avance anual de 1.6 por ciento, este no logró rescatar la cifra para todo 2025, que se colocó en 0.7 por ciento.

La gente que no encuentra trabajo en la economía formal está ingresando a la informalidad. En diciembre de 2025 el 55.4 por ciento de la población económicamente activa trabajaba en la economía informal. Estamos hablando de 33.8 millones de personas.

Los aumentos al salario mínimo no han afectado hasta ahora la creación de empleo, en buena medida porque el sueldo mínimo estaba muy abajo del salario promedio. Pero ya el mínimo está en 315.04 pesos diarios y en 440.87 en la frontera. No falta mucho para que los incrementos empiecen a afectar la creación de empleos. Otras medidas, como el aumento de los días de vacaciones o la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, pegarán también a las empresas y a la contratación.

Es muy probable que las grandes empresas no se vean afectadas de momento. La enorme mayoría pagan sueldos arriba del mínimo y dan a sus trabajadores beneficios por arriba de los que establece la ley. Pero algo que parecen ignorar los políticos es que el 95.5 por ciento de las empresas en México son "micros", esto es, tienen 10 empleados o menos. Se trata de pequeñas misceláneas o talleres en que trabajan principalmente el dueño y algunos familiares o conocidos. Cuando los obstáculos burocráticos, los sueldos y los impuestos se vuelven excesivos, la tendencia de estas microempresas es refugiarse en la informalidad, aunque esto les cierra las puertas al crédito y al crecimiento.

El mañana ya nos está alcanzando. Lo vemos en la pérdida de empleos, pero también en la desaparición de miles de patrones que ya no crearán nuevos trabajos.

Suben seguros

Quienes están teniendo que renovar sus seguros este año se están llevando un susto. Las primas están subiendo de 35 a 40 por ciento. No es culpa de las aseguradoras, sino del gobierno que decidió el año pasado cambiar las reglas y cobrarles más impuestos.

