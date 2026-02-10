Urge educación promotora e independiente

Dominio interior: es vencerte a ti mismo antes de intentar vencer al mundo. Es no ceder ante el impulso, ni perderte en lo que no controlas. Porque quien gobierna su mente,

ya no puede ser esclavo.

La educación técnica, tecnológica y universitaria, en su esencia y filosofía, poco han cambiado desde hace décadas y eso hace que la mayoría de los países no avancemos en munchos renglones y en especial, en avivar y retar a una superación en la personalidad del estudiantado. A lo que me refiero y señalo, es que el sistema educativo podrá estar al día en las investigaciones técnicas y científicas, sólo que se ha quedado detenida en la visión de crear y formar empleadores, que son generadores de fuentes de trabajo y riqueza. Sí, lo sé, esto conlleva a un riesgo, y hay que tener carácter y vocación para ello. Sólo que, si no te inculcan en casa y en los centros educativos a ser independiente y avezado, nunca lo sabrás. En síntesis, la escuela está diseñada al aprendizaje de varias materias que te serán útiles en la vida, sin embargo, poco se les enseña a razonar.

Se requiere dentro de la enseñanza técnica y universitaria, formar personas que quieran y puedan crear algo. Mucho de lo que aprendemos en esta educación, no lo utilizamos. Elon Musk, sacó a sus hijos de la escuela tradicional y comentó que ahí estaban desapareciendo, así que fundó su propia escuela, sin materias separadas ni exámenes. Enseñan con problemas reales y situaciones que requieren pensar, porque si vas a competir en un mundo con IA no puedes equivocarte. Hoy puedes aprender casi todo y gratis por internet.

Niki Lauda fue tricampeón del mundo de autos de carreras Fórmula Uno (1975, 1977 y 1984). En 1976 sufrió un grave accidente con quemaduras en la cara, y durante un reconocimiento público que se le hizo, este premio lo dedicó a las personas perdedoras. En el evento comentó que de sus derrotas automovilísticas él aprendió mucho para el futuro, y el perder lo hizo más fuerte. Inteligente razonamiento el que dio a conocer en ese momento y con ello, nos motiva a continuar a luchando contra corriente y lograr el éxito personal como respuesta a nuestro trabajo, preparación y orden.

La educación promotora e independiente es un enfoque educativo que busca formar personas críticas, autónomas y comprometidas con su propio desarrollo y con la sociedad. Se centra en promover capacidades y valores, no solo en transmitir contenidos. La educación independiente apunta a que el estudiante sea autónomo en su aprendizaje y en la toma de decisiones. El resultado de todo esto es la educación promotora independiente que forma personas libres, críticas y participativas. Fomenta la responsabilidad personal y social. Este país requiere de mayor número de empleadores, ya que se necesitan cada año más de 1 millón 200 mil nuevos empleos, pues la población en nuestro país registra un 70 % de jóvenes menores de 29 años. Urgen empleadores.

P.D. El mundo te hará creer que cada bendición

tiene que ser financiera. Así que subestimas el regalo de la vida; la familia, la salud y la paz mental.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! FEBRERO DEL 2026.