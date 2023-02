Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que se perdió en el bosque, dio un nuevo sorbo a su martini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:

-A mí no me fue dada la fe del carbonero, que es la perfecta fe, la que no hace preguntas. Mi fe tiene tantas dudas que a veces no parece fe. A pesar de eso la guardo, porque si la perdiera me perdería yo. Sin ella no tendría esperanza. Sin ella, peor aún, no tendría amor.

Siguió diciendo:

-Mi fe es como una vela que arde en medio de una noche tempestuosa. Es pequeñita, y el viento hace que su llama tiemble. Pero nunca se ha apagado. Ha resistido todas las tormentas: las de afuera, que son violentas, y las de adentro, que tienen más violencia. Mientras esa trémula llama siga ardiendo estaré a salvo. El día que se apague, con ella me apagaré yo.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre.

