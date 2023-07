“Yo no quiero irme al Cielo. Vivo en Saltillo”.

Tal es una de las innumerables declaraciones de amor que le he hecho a mi solar nativo. En él vivo, a diferencia de muchos compatriotas míos, que en sus respectivos lugares sobreviven. Segura y ordenada mi ciudad, bien gobernada, no tiene los problemas que hacen de la existencia en otras poblaciones una constante molestia o una aventura cotidiana. En Saltillo se vive en paz, y no encuentra trabajo sólo el que no quiere trabajar.

Hoy mi ciudad cumple 446 años de edad. Española y tlaxcalteca por igual, ha sabido guardar su antiguo señorío al tiempo que es modernísimo centro automotriz.

Este día tendré dos satisfacciones. Temprano en la mañana hablaré del Ateneo Fuente a la nueva generación de ateneístas, pues soy el ex director decano del glorioso plantel. Luego, más tarde, asistiré en mi carácter de Cronista de la Ciudad a la ceremonia en que se entregará la Presea Saltillo, máximo galardón que reciben los que han hecho el bien a la comunidad.

De veras: no quiero irme al Cielo. Vivo en Saltillo.

Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David.

¡Hasta mañana!...