Cole Porter, uno de los más famosos músicos norteamericanos, escribió una bella canción cuyo título es “True love”.

Melodía sencilla y sin adornos, la pequeña obra se aparta por completo del estilo sofisticado y elegante del compositor. Parece una canción de cuna como la que hizo Brahms. Si la escuchas cantada por Bing Crosby y Grace Kelly se te quedará grabada para siempre.

Yo creo que quien hace una canción hermosa se va sin mayores trámites al Cielo. Ahí debe estar Cole Porter a pesar de su azarosa vida. Muchas otras canciones bellas le debemos: “Night and day”, “Begin the beguine”, “I love Paris”, “In the still of the night”, “I’ve got you under my skin”.

Cae la tarde, y en la penumbra de mi estudio oigo las notas de “True love”. Vienen al corazón y a la memoria recuerdos de pasados días que nunca pasarán, y doy gracias al Misterio por haber puesto en el mundo a Cole Porter y a todos los que con su letra y con su música dieron a nuestra vida belleza y emoción.

¡Hasta mañana!...