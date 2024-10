Italia y su economía

Resiliencia: capacidad de hacer frente a

las adversidades de la vida. Transformar

el dolor en fuerza motora para superarse

y salir fortalecido de ellas. Una persona

resiliente comprende que es el arquitecto

de su propia alegría y su propio destino.

Italia es una nación muy admirada, tanto en su historia, cultura, turismo, educación y su maravillosa ubicación geográfica. En su economía también destaca, ya que es la 9º potencia mundial en este renglón, después de Estados Unidos, China, Alemania, Japón, India, Reino Unido, Francia y Brasil y por arriba en este rango, de Canadá, Rusia, México, Australia, Corea del Sur y España. Está catalogada como la nación número uno en ciudades con la mejor arquitectura antigüa. Le sigue: Grecia, China, Egipto, India, España, Francia, Turquía y México. La UNESCO le reconoce en este año 2024 59 sitios como patrimonio de la humanidad. China cuenta con 59 sitios, Alemania 52, España 52, Francia 50, India 42 y México 35. De estos sitios patrimoniales, 54 son culturales y 5 son naturales. El Imperio Romano, la Edad Media, El Renacimiento y los siglos posteriores de la historia de Italia han dejado mucha traza histórica. Italia cuenta con 59 millones de habitantes y pertenece entre otros organismos a la ONU, OTAN, UE, G7, G20.

Con este gran patrimonio histórico y cultural, Italia se ha mostrado como un gran país turístico, y durante el año 2023, recibió a poco más de 134 millones de personas con 451 millones de pernoctaciones. La inflación en este país, es de las más bajas de la Unión Europea, ya que no superará el 2 % durante el 2024. Dato muy importante en relación de la inflación alcanzada en el 2022, la cuál ascendió al 11.8 %. La media de la Zona Euro será del 2.6 %. El crecimiento económico (PIB) para este año será del 1 %, impulsado principalmente por su demanda interna. Su tasa de desempleo se situó el pasado mes de septiembre en el 7 % anualizado. La baja en su inflación se debe en buena medida al descenso de los precios de energía, ya que han estado desarrollando una política gubernamental para la instalación con capital privado de campos eólicos y solares en todo su territorio y con ello, se cumple con la generación de energía limpia a bajo costo. La política monetaria ha influido también en su economía ya que al bajar las tasas de interés, personas físicas y empresas podrán adquirir créditos. La deuda pública de Italia es de 2,864 millones de euros, una deuda que representa el 137 % de su PIB, país que refleja un alto porcentaje en esta relación ya que representa una deuda de 48,541 euros per cápita. Su gasto total en salud representa el 13 % de su presupuesto, en defensa el 3 %. El gasto público per cápita total es de 19,503 euros.

La economía italiana está impulsada principalmente por la manufactura de alta calidad, producida por pequeñas y medianas empresas. También existe una gran economía informal, lo que representa el 17 % de su PIB. En el ramo turístico, el pasado trimestre de junio a agosto se tuvo un ingreso de visitantes por 24 mil millones de euros, de los cuales, 5 mil millones fueron del ramo restaurantero. Algo importante, es que los nacionales realizan sus vacaciones en un alto porcentaje dentro de su país. Como nación fácil para hacer negocios (doing business), es el país número 58 de 190 calificados. En el ranking de competitividad ocupa la posición 25, de transporte el 66 y de innovación el 31. En el CIVID-19, con datos a septiembre del 2024, se registraron 197 mil muertos y el 81 % del total de su población fue vacunada. En el 2023 se recibieron 20 mil millones de dólares de remesas. Se importaron 592 mil millones de euros y se exportó 626 mil millones de euros. Su producto interno bruto (PIB) per cápita es de US 34,776 dólares. Esta conocida nación europea no sólo nos muestra orgullosamente su historia y su cultura, sino también, después de muchas guerras, es la 9º potencia mundial en el tema económico y calidad de vida. Juega a la par con España y con Francia en el ramo turístico a nivel mundial. Sus tratados económicos son principalmente con países de la Unión Europea y con ello compiten con naciones muy importantes. En México, tenemos el Tratado Económico más importante del mundo (T-MEC) con Estados Unidos y Canadá, además, somos el país que más la vende bienes a Unión Americana. Es muy importante trabajar mejor para superar la posición número 12 en el ranking económico mundial que detentamos actualmente. La decisión es nuestra.

P.D. Maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad?

No discutir con idiotas. Yo no creo que esa sea la clave

para la felicidad, maestro. Tienes toda la razón.