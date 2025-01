Este es el tiempo de plantar nuevos árboles en el Potrero.

No dejamos pasar un año sin continuar esa labor. Y es que plantar árboles es plantar vida, y la nuestra se alegra cuando los vemos crecer y pintar con su verdor lo gris del páramo.

Voy caminando entre los pinos que puse en el terreno que llaman El Temporalito. Eran pequeños cuando aquí los traje, apenas un poco más grandes que mi mano. Ardua fue la tarea de plantarlos, pues hubo que proteger a cada uno con un entramado de varas a fin de que no fuera alimento de la liebre. Ahora son tres veces más altos que yo. Cuando dan piñones llegan las gárrulas cotorras de la sierra a gozar el banquete que para ellas preparamos. Su parloteo no es precisamente una Sinfonía Pastoral, pero aun así lo escucho complacido, porque me atrevo a pensar que es una acción de gracias.

Sin palabras digo yo la mía. Quien planta un árbol hace que el mundo sea mejor. Cada árbol es un trabajador de Dios. Hagamos que tenga más trabajadores. Preservaremos así la casa en que vivimos y donde vivirán quienes vengan después de nosotros. En la eternidad de la vida reside la verdadera vida eterna.

¡Hasta mañana!...