¿Cárteles, embriones terroristas?

-En esta semana, elementos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de “Frontón” en el Condado de Starr en Texas, fueron atacados por hombres armados miembros de un Cártel, que les dispararon desde el territorio mexicano del poblado “Los Guerra” en el municipio fronterizo de Miguel Alemán, cuando intentaban ingresar al territorio norteamericano-.

Sucesos como el anterior, no hacen más abonar a que sean nombrados como actividades terroristas por los Estados Unidos a los Cárteles.

Para nuestros vecinos, terrorista significa entre otras actividades; un ataque violento contra una persona internacionalmente protegida o atente contra la libertad de dicha persona; el secuestro o sabotaje de cualquier medio de transporte; uso de cualquier arma de fuego o dispositivo peligroso, agente biológico, agente químico o armas de dispositivo nuclear; la captura o detención, y la amenaza de matar o herir o mantener secuestrado a una persona con el fin de obligar a una tercera persona a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto como condición explícita o implícita para la liberación de la persona capturada o detenida.

Sin embargo, darle una connotación simplista a la designación de terroristas a los cárteles de un absurdo presidencial o del partido republicano, es no ver el bosque.

Es un tema, de la “invasión desde el sur”, como una política geoestratégica de seguridad de control de Norteamérica, que se conflictúa exactamente en nuestra frontera con los Estados Unidos. El paquete “invasivo” incluye migración, comercio y delincuencia trasnacional, donde esta última, juega un rol especifico en las dos primeras.

TAPANCO: ¿Qué puede pasar? Van tres hipótesis: Primera, congelación de activos: El Secretario del Tesoro podrá exigir a las instituciones financieras de los Estados Unidos que posean o controlen cualquier activo de cualquier organización extranjera incluida en la notificación que bloqueen todas las transacciones. El blanqueo de dinero es el 2.7% del PIB a nivel mundial, aproximadamente, 1.6 billones de dólares.

Segunda, operaciones de contrainteligencia, operaciones quirúrgicas de extracción y aniquilamiento, inteligencia artificial satelital con drones de mapeo y ubicación (circulación convoyes de gente armada hostil). La Tercera más radical, invasión por aire del espacio mexicano para neutralizar objetivos criminales. ¿Algo alarmante y nuevo? No, ya se ha hecho: Hace ocho años un helicóptero artillado Sikorsky UH-60M Black Hawk de la armada de México, adaptado con una ametralladora Minigun M134 de 7.62mm, fabricado West Palm Beach “Florida”, en los Estados Unidos, neutralizó Juan Francisco Patrón Sánchez el H-2 y siete de sus hombres. La lluvia de balas trazadoras lanzadas desde el helicóptero, fueron regularizadas y observadas por agentes de inteligencia estadounidenses, ¿Soporte legal? “Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común de las tres Fuerzas Armadas”. Con el objetivo de disminuir el nivel de agresión y reducir el peligro y terror, así como de bajas civiles.

