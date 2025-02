Los perros se van al Cielo, eso es seguro.

Los gatos también, posiblemente, pero pienso que se llevarán una gran sorpresa al enterarse de que ellos no son el único dios que hay.

Me temo que en ocasiones he dado la impresión de que los gatos no me gustan. No es que no me gusten; es que les temo un poco porque tengo la certeza de que son más inteligentes que yo. Se las han arreglado para fingir que son domésticos, siendo que nunca han dejado de ser tan salvajes como el tigre o la pantera. Ignoro cuánto tiempo tardó el hombre en domesticar al perro, pero sé que el gato tardó muy poco en domesticar al hombre.

El perro sirve al hombre; el gato se sirve de él. Al perro no necesitas darle nada para que te acompañe; al gato debes llevarlo con el veterinario.

Si al irme de este mundo me veo en un lugar donde no está el Terry, mi amoroso perro, sabré que no merecí entrar en la gloria celestial.

¡Hasta mañana!...