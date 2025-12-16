logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A

-Aquí no es mesón, sigan adelante. No les puedo abrir, no sea algún tunante. Ya se pueden ir, y no molestar, porque si me enfado los voy a apalear.

Después de que el hostelero les negó posada, José le dijo a su esposa:

-Vayamos con los pobres. Ellos son buenos y nos ayudarán.

María, a lomos del borriquillo, se sonrió. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tirando de la bestezuela fue el casto varón por el camino de Belén. Vio un portalillo y se dirigió hacia él. En el interior de la humilde morada estaban unos pobres en torno de la pequeña hoguera que habían encendido para librarse del frío de la noche. José les pidió que les permitieran estar ahí. Le dijo uno:

-Entren, santos peregrinos. Reciban este rincón. Aunque es pobre la morada os la doy de corazón.

Salieron los pobres, y dejaron en el portal a los esposos. Poco después salió José. Quería contemplar la milagrosa estrella que fulgía a la mitad del cielo. Regresó al punto y le dijo a María:

-Nos robaron el burro.

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Agradecimiento
Agradecimiento

Agradecimiento

SLP

PULSO

"... Se anuncia una onda fría...".
"... Se anuncia una onda fría...".

"... Se anuncia una onda fría...".

SLP

PULSO

Mirador
Mirador

Mirador

SLP

PULSO

Delitos hídricos
Delitos hídricos

Delitos hídricos

SLP

PULSO