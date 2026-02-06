logo pulso
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A

Relato muy triste es éste que mi abuelo don José María solía relatar.

Un cierto amigo suyo fue a comprarse unos zapatos. El empleado de la zapatería le preguntó de qué medida los usaba. Respondió: 

-Del 8 y medio, como estos que traigo.

 Una mirada a la estatura y robustez del cliente le bastó al experto vendedor para saber que esa no era la medida del hombre. 

-Señor -le indicó-, creo que usted debe usar del 9, y quizás hasta del 9 y medio.

Le dijo el amigo de mi abuelo:

-Mira. En el trabajo, el jefe me trata como a un esclavo. Mi mujer es gruñona y desobligada. Tengo una hija que anda en malos pasos, y un hijo borracho y holgazán. El único placer que disfruto en la vida es llegar a mi casa y quitarme los zapatos. Ya sé que soy del 9, pero dámelos del 8 y medio.

No obstante lo pedestre de la historia, encuentro en ella una apretada síntesis de la tristeza que en el mundo existe. Insignes escritores se han ocupado de ella, y en sus escritos han puesto un tenue velo de melancolía. El relato de mi abuelo no es tan tenue, pero a mí me parece más triste que los de esos insignes escritores.

¡Hasta mañana!... 

