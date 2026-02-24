logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A

"La Bamba", en la interpretación de Ritchie Valens, es la única canción que no está totalmente cantada en inglés aparecida en la lista de las 100 mejores canciones de todos los tiempos en Estados Unidos hecha por la revista The Rolling Stone.

Infortunada fue la suerte de ese joven artista de origen mexicano. Había  ganado fama gracias a una canción suya, "Donna", que dedicó a su novia. Participaba en una gira, y su compañero Budy Holly contrató una avioneta para viajar a la próxima ciudad en que actuarían. Había sólo otro lugar disponible, y Ritchie lo ganó en un volado contra otro de los cantantes, Tommy Alsup. En una noche de tormenta la nave se estrelló, y murieron todos sus ocupantes. Valens tenía 17 años de edad.

Un dicho coloquial afirma: "Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas". Para quienes creen en el destino será ilustrativo el relato de la breve vida y la trágica muerte del cantor de "La Bamba". 

¡Hasta mañana!...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cabeza de la hidra
Cabeza de la hidra

Cabeza de la hidra

SLP

PULSO

El T-MEC no es un escudo contra la incertidumbre
El T-MEC no es un escudo contra la incertidumbre

El T-MEC no es un escudo contra la incertidumbre

SLP

PULSO

La rebelión de la palabra
La rebelión de la palabra

La rebelión de la palabra

SLP

PULSO

La batalla impostergable
La batalla impostergable

La batalla impostergable

SLP

PULSO