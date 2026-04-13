Últimamente Diosito se ha portado bien. En el Potrero de Ábrego llueve en estos días una lluvia mansa, lenta, cariciosa, que la hierba y los árboles beben en silencio para entregarla luego convertida en flor y fruto.

En la tertulia nocherniega de la cocina don Abundio cuenta una de sus ocurrencias.

-Fui a pedirle la mano de Rosa a su papá, y le dije que si me la concedía nos casaríamos en diciembre. Me contestó: "¿Pa´ qué en diciembre? Yo ya no la aguanto. Si quieres llévatela desde ahora".

Todos reímos, menos doña Rosa. En voz baja masculla con enojo:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...