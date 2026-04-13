logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI renueva su mesa directiva

Fotogalería

AMPI renueva su mesa directiva

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A

Últimamente Diosito se ha portado bien. En el Potrero de Ábrego llueve en estos días una lluvia mansa, lenta, cariciosa, que la hierba y los árboles beben en silencio para entregarla luego convertida en flor y fruto. 

En la tertulia nocherniega de la cocina don Abundio cuenta una de sus ocurrencias.

-Fui a pedirle la mano de Rosa a su papá, y le dije que si me la concedía nos casaríamos en diciembre. Me contestó: "¿Pa´ qué en diciembre? Yo ya no la aguanto. Si quieres llévatela desde ahora". 

Todos reímos, menos doña Rosa. En voz baja masculla con enojo:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fútbol femenino pone piedra
    Fútbol femenino pone piedra

    Fútbol femenino pone piedra

    SLP

    PULSO

    Mirador
    Mirador

    Mirador

    SLP

    PULSO

    El espacio más allá de la Luna
    El espacio más allá de la Luna

    El espacio más allá de la Luna

    SLP

    PULSO

    Ormuz, la verdadera bomba nuclear
    Ormuz, la verdadera bomba nuclear

    Ormuz, la verdadera bomba nuclear

    SLP

    PULSO