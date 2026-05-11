logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GRUPO VAZALUM

Fotogalería

GRUPO VAZALUM

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A

El escritor soñó que había soñado un sueño en el cual estaba soñando algo que nunca había soñado.

Se despertó. Apresuradamente encendió la luz y tomó el papel y el lápiz que siempre tenía sobre el buró para anotar las ideas que le venían. No pudo anotar nada: el sueño que soñó fue como un sueño, y no pudo recordarlo.

Trató de conciliar de nuevo el sueño para ver si podía soñar de nuevo el sueño, pero sólo soñó que ya no soñaba nada. Cuando otra vez despertó también ese sueño se le había olvidado.

Desde entonces el escritor tiene perdido el sueño, siendo que siempre tuvo muy buen sueño. Recuerda lo que dijo Calderón de la Barca: "La vida es sueño". Para él, sin embargo, la vida no es sueño: es el constante olvido de los sueños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El escritor me contó lo de su falta de sueño, pero su relato me dio sueño. Eso me preocupó: temo soñar que todo lo que he escrito hasta ahora ha sido un sueño.

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Mirador
    Mirador

    Mirador

    SLP

    PULSO

    ¿Qué dice el VAR?
    ¿Qué dice el VAR?

    ¿Qué dice el VAR?

    SLP

    PULSO

    El último recorte de la tasa de interés
    El último recorte de la tasa de interés

    El último recorte de la tasa de interés

    SLP

    PULSO

    Este diez de Mayo...
    Este diez de Mayo...

    Este diez de Mayo...

    SLP

    Pingo