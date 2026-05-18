Mirador
El predicador está en el jardín de su casa.
Es clara la mañana. El cielo tiene el azul del manto de la Virgen. Sopla un amable vientecillo tibio y brilla el sol igual que ha de brillar Dios.
El predicador piensa que así debió ser el primer día de la creación.
Mira las flores y sonríe con sonrisa beatífica.
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Mira la fronda de los árboles y da las gracias por ellos.
Ve a sus pies la hierba, y dice en su interior que cada brizna verde es prueba indubitable de la existencia de Dios.
En eso un par de mariposas entra en el jardín.
Son blancas y leves como oración de niña.
Una mariposa vuela tras de la otra.
Es el eterno rito del amor.
El predicador, hosco, deja el jardín y entra molesto e irritado en su casa.
¡Hasta mañana!...
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