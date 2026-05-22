Llegó el color rojo y me dijo sin más:

-Soy el mejor color.

No quise entrar en polémica con él. Recordé el antiguo dicho según el cual acerca de gustos y colores no se debe discutir.

Ante mi silencio el color rojo añadió:

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-Si a 10 personas se les pregunta cuál es su color favorito, nueve de ellas responderán que es el rojo.

No respondí.

Me preguntó:

-¿Cuál es su color preferido?

Contesté:

-Según. En el cielo es el azul. En los árboles el verde. En las arenas del desierto el ocre. En el arco iris todos sus colores,

-Pero el mejor soy yo -insistió el rojo.

-Según -insistí yo.

¡Hasta mañana!...