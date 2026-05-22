Mirador
Llegó el color rojo y me dijo sin más:
-Soy el mejor color.
No quise entrar en polémica con él. Recordé el antiguo dicho según el cual acerca de gustos y colores no se debe discutir.
Ante mi silencio el color rojo añadió:
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-Si a 10 personas se les pregunta cuál es su color favorito, nueve de ellas responderán que es el rojo.
No respondí.
Me preguntó:
-¿Cuál es su color preferido?
Contesté:
-Según. En el cielo es el azul. En los árboles el verde. En las arenas del desierto el ocre. En el arco iris todos sus colores,
-Pero el mejor soy yo -insistió el rojo.
-Según -insistí yo.
¡Hasta mañana!...
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