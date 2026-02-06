¿No estar tan mal, es estar bien?

Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2025 divulgados el viernes pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dicen que las condiciones económicas del país y de las finanzas públicas son favorables, pero los datos contradicen ese discurso. A esta simulación se prestaron algunos medios y analistas que replican el contenido del comunicado difundido por la dependencia.

Señala que la economía creció 0.7% en 2025 con cifras desestacionalizadas, superando las expectativas de los especialistas. En realidad, con cifras originales, el crecimiento fue de sólo 0.5% y fue la mitad de lo que había estimado la SHCP en septiembre pasado (1.0%) cuando dio a conocer los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2026; pero, la meta original era de 2.3% cuando anunciaron los CGPE para 2025 el 15 de noviembre de 2024. La terca realidad se impuso de nuevo

Esto es, a pesar de la ligera recuperación registrada en el cuarto trimestre del año pasado, el PIB de México creció mucho menos que en 2024 (1.4%), por lo que la desaceleración siguió presentándose. Por segundo año consecutivo las metas de crecimiento quedaron bastante lejos: en 2024, 3.0% vs. 1.4% y en 2025, 2.3% vs. 0.5%. Esos son los datos duros que no se pueden ocultar.

En lo que respecta a las finanzas públicas, el comunicado de la SHCP dice: "En 2025, el déficit público se redujo en 1.5 puntos porcentuales del PIB respecto a 2024, representando uno de los mayores esfuerzos de consolidación fiscal observados en décadas". De nueva cuenta, los datos oficiales del informe dicen otra cosa: en 2024, el desbalance fue de 5.8% del PIB considerando los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), previamente reportado como 5.7% y en 2025 fue de 4.8% considerando los apoyos que el gobierno le dio a Pemex. Sin ellos, el porcentaje sería de 4.3% del PIB, pero estos efectivamente se dieron por lo que no se pueden dejar de contabilizar.

El déficit público en su versión más amplia en los CGPE para el 2025, se propuso originalmente en -3.9% del PIB y se reestimó en septiembre pasado a -4.3%, muy lejos del -4.8% observado. Los menores ingresos petroleros, el menor crecimiento del PIB, el mayor gasto público y los recursos que se le dieron a Pemex influyeron en que la meta original no se cumpliera.

La consolidación fiscal fue menos exitosa de lo que se presume. El gasto total del sector público presupuestario creció en términos reales 0.9% a 9,594.3 miles de md en 2025, a pesar de que la inversión física del gobierno federal cayó 28.4% a 770 miles de mp, porque los proyectos del nuevo gobierno apenas están en la etapa de diseño.

Por lo que respecta a la deuda pública, medida por el Saldo Histórico de los RFSP ascendió a 18,576,989.7 md, (77.4% interna y 22.6% externa) representando 52.6% del PIB en 2025, cuando un año antes era 50.2%. No en vano, Fitch ya advirtió sobre la calificación de México estimando que la deuda pudiera llegar a 60% en tres años.

En conclusión, las finanzas públicas están atrapadas en un corralón sin salida, presionadas por los rescates a las empresas estatales, la creciente carga de los programas sociales, proyectos de inversión de la administración pasada y actual con poca rentabilidad, el creciente costo financiero de la deuda pública, con graves rezagos en infraestructura y sin recursos para fomentar la inversión pública y privada, y con ingresos presupuestales que ya no crecen con tanto dinamismo. La tasa media anual de crecimiento entre 2018 y 2024 del PIB fue de 0.9%, todo augura que el bajo dinamismo continuará en este sexenio.

(Analista económico)

(Analista económico)