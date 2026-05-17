No fue penal

Ya estaban viendo quien cobraba el penal, pero que siempre no. La silbante consultó el VAR y resulta que no era penal, que el jugador se dejó caer en el área chica.

Después de la alharaca provocada por el anuncio del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sobre que ya se había acordado con los estados que se alargarían las vacaciones escolares a tres meses, se dio marcha atrás y se queda el calendario tal cual: seis semanas de descanso entre un periodo y otro.

En las redes oficiales podemos leer que "esta determinación privilegia el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a una educación integral, al tiempo que brinda certeza y estabilidad a millones de familias mexicanas cuya organización cotidiana depende del calendario escolar".

Ya lo decíamos el domingo anterior: más días de clases (es decir, en el aula) no significa mayor conocimiento o comprensión lectora o análisis crítico. Decíamos que en mi generación tuvimos dos meses de vacaciones entre los ciclos escolares y ni supe cuándo cambió el calendario escolar o cómo se tuvieron que adaptar los pobres padres. En la secundaria, de la que salí hace 40 años, había cuatro grupos por cada grado. A poco de salir, quizá un año, abrieron dos grupos más, luego el turno vespertino y llegó el caos vial a esa estrecha calle.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Menos de treinta estudiantes de cada cien de nivel básico llegan a la universidad. Las nuevas generaciones de profesionistas parecen venir con los ecos de desconfianza provocada por la pandemia y sus clases virtuales. De por sí no hay pasión en muchos docentes, más desánimo da cuando en nivel básico hay que aprobar al reprobado, pasarlos aunque deban cualquier cantidad de materias y perdonar las faltas porque "pues pobrecitos". A veces no hay ni lo mínimo y los "profs" tienen que poner de su bolsa muchos materiales.

Este 15 de mayo el titular de la SEP anunció un aumento salarial de 9 % para el gremio docente. En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE sigue con sus movilizaciones para exigir un incremento salarial del 100 por ciento y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa impulsada en el periodo anterior al régimen actual.

En otras noticias que podrían o no ser penales, pero pasaron por un VAR a la medida, tenemos que dos de los diez exfuncionarios "requeridos" por Estados Unidos ya están en su poder para enjuiciarlos por colusión con grupos delicitivos. Se trata del general Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, que fueron secretario de Seguridad y de Finanzas, respectivamente, del hoy gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. El primero, se dice, se entregó voluntariamente y ya solicitó ser testigo protegido. De los demás no se ha sabido nada, y se supone que EU no habría entregado suficientes pruebas...

Un gol que emocionó a muchos opositores al final no fue. En una conferencia de prensa la presidenta nacional del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, dijo que "igual que Morena y la presidenta no estamos a favor del nepotismo". Un día después Castrejón publicó en sus redes sociales que Ruth González va arriba en las encuestas y "muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerarse nepotismo porque ahí estaría decidiendo el pueblo de SLP". La senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo ya está así "palomeada" y habrá que estar al pendiente de los próximos movimientos de Morena. En Guerrero, Félix Salgado Macedonio rindió su informe como senador en la playa. Sin adelantarse ni perder de vista el balón, dijo ahí que "Morena establece claramente que no se debe hacer campañas anticipadas ni hacer promoción personal. Y esto equivale a una sanción por parte del partido y también por la autoridad electoral" y que esperará la convocatoria para ver "si participa o no" en la elección para suceder a su hija Evelyn en la gubernatura.

Gracias por su lectura.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: agradezco los muchos mensajes de felicitación con motivo del Día del Maestro y la Maestra. Muchas personas he tenido frente a mí en el aula conmigo como alumno o profesor o facilitador y de todas he aprendido algo. Fue también un gusto apoyar la edición de Movimiento Reivindicador del Magisterio, apuntes para la historia de las luchas sindicales de la Sección 52, del Profr. Ramón Aurelio Merino Ramos, libro recién salido del horno y muy a propósito del día.