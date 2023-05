No hay agua…ni policías

“La monarquía es un

déficit democráticoque

sufrimos por herencia “.

Joaquín Sabina.

En una entrevista que me hizo un reportero de la nota policial televisiva, una pregunta me llamo la atención: ¿Qué pensaba del déficit de policías municipales, a decir de las autoridades estatales, como una problemática en seguridad?

El “déficit” policial no tiene exclusividad, es generalizado, también de capacidades institucionales estatales, de todos, sin excepción (la CDMX se cuece aparte), se calcula un déficit del 42% en las treinta y una entidades federativas muy por debajo del popular “Modelo Optimo de la Función Policial”.

No hay, y aparte, coexisten con toda una cadena de problemas aún no vislumbrados ni solucionados, mire Usted:

*Evaluación de permanencia con un programa de depuración policial objetiva y transparente (no se trata de utilizar el -hacha loca- para sacar a los de “ellos” y meter a los “nuestros”).

*Certificado Único Policial (para no andar buscando quien, si lo tiene y que firme el IPH, porque los soldados que hicieron la detención, bueno que cosa, ni siquiera están dados de alta, están comisionados, o lo que es peor, mercenarios con uniforme, no aparecen, no existen legalmente).

*Actualización en el Sistema de Justicia Penal (obligaciones con un Código de Procedimientos Penales, donde el policía actuara bajo la conducción y mando del MP en la investigación de los delitos –aunque no estoy de acuerdo-, con quince obligaciones directamente al policía de a pie, que se llegan a triplicar con otras disposiciones legales).

*Academias o Institutos de formación policial (que le cuento, son una vacilada y un recreo constante, con un imaginario embutido al pobre “cadete”, del ideal de “proteger y servir”, tipo gringo de los campos del FBI en Quántico Virginia)

*La mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del Desarrollo Policial (los policías necesitan “otros” ingresos económicos y sociales, no se vive con lo que ganan, igual que los maestros de las Universidades, por cierto).

*Comisiones del Servicio Profesional de Carreras y de Honor y Justicia (si fuera mixto de ciudadanos y policías mejor, pero luego queda todo en casa y los del “club de Tobi “que son solo los que avanzan en promociones y cursos. Lo de Honor y Justicia, lo dudo).

*Unidades de operaciones Especiales, policía procesal y Cibernética (cuando le ponen la palabra “especial, créame ya no lo es. Pedro Infante en la película “Que te ha dado esa mujer”, es el único que si tuvo su torta “Pedro Chávez special”).

Y finalmente, el coco de las instituciones de seguridad: Protocolos Mínimos de Actuación Policial (de cajón: Protocolo nacional de cadena de custodia; para el uso legítimo de la fuerza; de actuación policial en materia de violencia de género; para la atención a víctimas y grupos vulnerables y para la función de prevención o reacción), más los cientos de protocolos del día a día 24X7X365.

TAPANCO: No es el déficit policial, es toda una cadena de deficiencias: multicausal, heterogénea, multidimensional, transversal y cultural. Si, sería bueno contar con 2.8 policías por mil habitantes, lo que se nos olvida, es que son parámetros de sociedades que son normales en sus índices de paz, de inseguridad, con ciudadanos respetuosos de las normas y con extensiones territoriales relativamente manejables.

Hoy, con un promedio de 1.2 policías por mil habitantes, sin policías de investigación, 10 MP estatales y 2 federales para 100 mil habitantes, con servicios periciales de a 5 para 10 MP a nivel estado, con una impunidad arriba del 90% y galopante, el déficit, es general y sistémico.

Se me estaba pasando un dato importante: En el presupuesto de egresos 2023, los recursos destinados a policías estatales y fiscalías se redujo entre un 20% y 40%, los municipios desde hace dos años que no reciben un quinto.

