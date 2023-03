NO TODO MUNDO COMULGA CON RUEDAS DE MOLINO

La columna Sobremesa de la experimentada periodista Lourdes Mendoza, publicada el pasado 22 de febrero en El Financiero y reproducida un día después en este espacio, provocó una réplica del gobernador Ricardo Gallardo Cardona que junto con la correspondiente respuesta se publicó el lunes pasado. Ambos textos se reproducen a continuación en su versión íntegra. La misiva del mandatario potosino está dirigida al Vicepresidente y director general editorial Enrique Quintana. Dice:

A través de la presente le envío un saludo cordial y le solicito atentamente mi derecho de réplica con respecto a la columna titulada: ¿Ricardo Gallardo es delincuente o no? Firmada por Lourdes Mendoza y publicada el 22 de febrero en el periódico El Financiero y de la cual le comento los siguientes puntos.

1.- El texto de la periodista está lleno de imprecisiones, que confunden al lector y le pintan un panorama muy distinto al que vivimos hoy en San Luis.

2.- Las pruebas y constancias que la columnista dice constar (sic) para basar su artículo, forman parte de un expediente espurio que ha sido puesto en manos de algunos periodistas por un grupo de conservadores potosinos (subrayados nuestros) que se oponen al cambio que estamos realizando en San Luis Potosí.

Se trata de una desgastada campaña de desprestigio que se utilizó desde 2014 cuando manifesté mi deseo de competir por primera vez por la Gubernatura del Estado.

3.- La periodista presenta un caso desactualizado, dado que, en su momento, mi defensa jurídica aportó todos los alegatos y pruebas pertinentes para mantener a salvo mis derechos político-electorales y poder competir por la gubernatura en el 2021.

4.- Poseo pruebas que me he cansado de enviar a periodistas afines al viejo conservadurismo potosino en las que demuestro que soy una persona no requerida ni solicitada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que en el artículo se incurre en una mentira al señalar que dicha Unidad recibió denuncias de la Fiscalía General de la República (FGR) y de “civiles”.

El propio titular de la UIF declaró en su momento que las denuncias fueron interpuestas por los familiares de un ex alcalde potosino (investigado hoy por la Auditoría Superior del Estado), en un contexto electoral y negó tener una denuncia de parte de la Fiscalía General de la República.

5.- Mis cuentas no están congeladas y esa es otra mentira que este artículo le brinda a los lectores de El Financiero.

6.- También miente al asegurar que en los “Guacamaya Leaks”, el Ejército Mexicano tenía investigaciones abiertas contra mi persona por vínculos con el crimen organizado. Eso ha sido desmentido publicamente por el propio General de la Doceava Zona Militar en San Luis Potosí (idem).

7.- También es falso que San Luis Potosí aparezca en los primeros lugares nacionales de percepción de inseguridad. Los datos duros son claros, los delitos van a la baja y ese clima de tranquilidad social propició que la empresa alemana BMW eligiera a nuestro estado para ampliar sus instalaciones.

Como conclusión, ese tipo de campaña de desprestigio no funcionó en el pasado proceso electoral y ahora menos cuando en San Luis Potosí se vive un ambiente de desarrollo y estabilidad como desde hace muchos años no se tenía.

Mucho me gustaría que la periodista se diera tiempo de visitar el Estado y comprobar la aceptación que entre la población tienen los programas y acciones que mi gobierno ha emprendido desde el primer día en que asumí el mandato popular.

Este propio medio El Financiero ha publicado estudios de opinión como el que se titula “Ricardo Gallardo saca estrellita: es el gobernador mejor evaluado en encuesta” (14 de septiembre de 2022), lo que contradice todo lo dicho por la columnista (idem y fin de la cita).

RESPUESTA CLARA

Y CONTUNDENTE

A lo anterior, Lourdes Mendoza respondió:

Una encuesta de opinión política, no desmiente ni borra las actuaciones que políticos o cualquier persona haya cometido en algún momento de su trayectoria (subrayado nuestro), ni cancela las irregularidades o incluso delitos que pudieran haberse cometido, independientemente de haberse sacado una estrellita o no.

El texto que publiqué el pasado 22 de febrero se basa en documentos oficiales que pueden ser consultados por usted en cualquier momento, y si gusta, discutidos públicamente (idem), y que han sido corroborados por los responsables de su realización, particularmente por el Doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en distintos medios de comunicación, entre ellos: lasillarota.com, pusloslp.com.mx, aristeguinoticias.com, astrolabio.com.mx. La denuncia, más bien, las denuncias porque fueron dos, presentadas por el Dr. Santiago Nieto, una ante la Fiscalía General de la República (FGR) con número DEN-UIF-68-2020 con fecha de presentación el 14 de agosto de 2020 y la otra con número DEN-UIF-71-2020 presentada ante la Fiscalía Anticorrpción el 9 de septiembre del mismo año, no son parte de un expediente espurio (ya que no tiene nada de falso, ilegítimo o no auténtico), son parte de una exhaustiva investigación de esa área gubernamental que identifica operaciónes financieras irregulares, uso de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero de sujetos obligados de acuerdo a la ley (subrayado en el original). Y que por cierto, expone un gran catálogo de posibles delitos a lo largo de las 66 páginas que componen ambas denuncias y que la ciudadanía debería de poder conocer en su totalidad.

No hay caso desactualizado en el artículo en mención, lo que se señala es que en la sentencia de amparo indirecto 16/2015 no se le encontró inocente, lo cual me parece incontrovertible, ya que más bien, el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, Licenciado Ricardo Martínez Carbajal, señaló y ahora cito textual el contenido de las páginas 277 y 278 de la sentencia (para que no me acusen de conspiracionista y que nadie engañe a nadie):

“Se dice lo anterior, en razón de que los recursos económicos entregados al quejoso (Ricardo Gallardo Cardona), no provienen directamente de la comisión de un delito diverso al de su distracción, pues constituyen precisamente el objeto de esa conducta indebida, aunado a que el origen de dichos recursos económicos es lícito, pues provienen del erario público federal y fueron proporcionados al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, virtud a participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Ramo 28 y Ramo 33 del Gobierno Federal, de tal manera que si al quejoso lo que se le imputa son las diversas operaciones bancarias realizadas en el sistema financiero, durante el período de octubre de dos mil doce a septiembre de dos mil catorce, por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, del Estado de San Luis Potosí, del que era presidente municipal, fondos que fueron trasladados a la persona moral “Clínica de Especialidades Wong, S. A. de C. V.”, quien fue en primera instancia quien a través de tres cuentas bancarias a su nombre, en el período de octubre de dos mil doce a septiembre de dos mil catorce, captó los recursos correspondientes a la cantidad de $209,911,506.23 (doscientos nueve millones, novecientos once mil quinientos seis pesos, con veintitrés centavos), enviados por medio de las cuentas bancarias del mencionado municipio, de cuyo monto total, con posterioridad, fueron retirados la cantidad de $119,312,800.00 (ciento diecinueve millones, trescientos doce mil ochocientos pesos), enviándolos a las personas morales “Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios, S. A. de C. V.”, “Gallardo Continental, S. A. de C. V.” y “Tangamanga Continental, S. A. de C. V.”, precisamente de donde es socio mayoritario el quejoso (RGC); tales operaciones o triangulaciones, como lo denomina la autoridad responsable, constituyen únicamente el mecanismo delictivo utilizado para ocultar la distracción o desvío de los recursos económicos de que se trata, pero en sí, no constituyen un delito diverso, sino que se trata del mismo hecho delictivo de carácter continuado.

Esto quiere decir que, aun cuando es muy discutible la forma en que el magisrado determinó que no eran recursos de procedencia ilícita porque los recursos robados al erario provenían del gobierno federal y tenían un origen lícito, y que no existía delincuencia organizada porque las empresas creadas para llevar a cabo esta sustracción de recursos públicos por varias personas, incluído Gallardo Cardona por supuesto, habían sido constituídas antes de que él hubiera sido presidente municipal, no queda la menor duda en la sentencia de que para el juzgador es evidente que hay un hecho delictivo de carácter continuado para ocultar la distracción o desvío de recursos económicos. Por qué no se hizo o se ha hecho nada al respecto por parte del Ministerio Público Federal es algo que hay que preguntarle a quienes estaban al frente de la PGR en ese entoces y a quienes hoy en día, teniendo toda esta información, simplemente deciden no actuar. Habría que conocer que tan desactualizados están los plazos para que la FGR pueda todavía actuar y que no prescriban los delitos.

Hay que aclarar que en ningún momento mentimos acerca de los contenidos de comunicaciones internas de la Sedena dados a conocer por Guacamaya Leaks en relación a sus vínculos con grupos de la delincuencia organizada, solo hicimos mención a su contenido, si eso no es aceptable para usted, puede reclamarle a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque es de todos conocido que los mejores servicios de inteligencia son precisamente los que ellos manejan.

Sobre la percepción de inseguridad ente las y los potosinos nos basamos en la información de diversos estudios, entre ellos el Ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en donde no solo existe una percepción negativa, sino que son datos duros acerca de la comisión de delitos de alto impacto como los homicidios y que ubican a la capital del estado de San Luis Potosí en el lugar número 50 a nivel mundial de ese lastimoso ranking.

Yo no hago política ni campañas de desprestigio desde mi columna, ni con los supuestos conservadores potosinos ni con nadie, sino que presento información objetiva y corroborada que puede ser de interés para la ciudadanía, la cual tiene derecho a conocer la realidad de lo que sucede en San Luis Potosí y en todo el país (hasta aquí el texto de la columnista).

De nuestra parte, dos puntos:

Muy al inicio de su respuesta y en tan solo cinco palabras, Lourdes lanza lo que me parece un dardo astuto y desafiante. Al defender la calidad y autenticidad de los documentos que soportan su columna, le dice a Gallardo Cardona que pueden ser consultados en cualquier momento, “y si gusta, discutidos públicamente”. Me quedo con la convicción de que ese desafío no será nunca respondido.

Creo que Gallardo Cardona se mete en terrenos (para él) muy resbaladizos y peligrosos. Si sus alusiones a los conservadores y el conservadurismo son retomados por alguien para controvertirlos, no va a saber ni de qué le están hablando ni qué responder.

Hasta el próximo jueves.