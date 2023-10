Nomás para saber

De las lunas, la de octubre es la más hermosa, dice el vals de José Antonio Michel. Que porque en ella se refleja la quietud. Veremos.

Como siempre hay muchos temas. Muchos datos y nombres. Divaguemos.

¿Qué sabemos y qué queremos saber? ¿Cómo nos involucramos en nuestros entornos? Mientras se extiende la “cultura del exabrupto” o de “mírame y no me toques” la transparencia administrativa no parece prioritaria. Parecen interesar más las historias oficiales, no como se escribieron ni cuánto cuestan. Según el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), en el boletín que emitió el 28 de septiembre con motivo del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, en San Luis Potosí 87 instituciones de la Administración Pública Estatal (APE) cuentan con comités de transparencia, hay cuatro en proceso de formación y ocho no tienen. También destaca que solo 40.5 por ciento de las instituciones de la APE cuentan con un Unidad de Transparencia.

Dice el INEGI sobre las solicitudes de información: “Respecto a 2015, en 2022 […] Guanajuato, Ciudad de México, San Luis Potosí y Tabasco tuvieron disminuciones superiores a 19 %”. De 21,497 en 2015 llegamos a solo 5,775 en 2022. ¿Desánimo? ¿Desinterés? De 5702 solicitudes a 64.8 % se le entregó la información, a 15.6% se adujo incompetencia, a 4.2 % se respondió inexistencia de información, a 10.4 % se le negó por ser información reservada y en 4.9 % de los casos no se identificó la respuesta.

En fin, pasemos a otro tema. El 29 de septiembre fue/hubiera sido cumpleaños de Miguel Álvarez Acosta, polímata, político y promotor a quien deberíamos conocer más en su tierra. Con la reciente visita a Tacámbaro, Michoacán (al VIII Encuentro de Poetas y Narradores “José Rubén Romero”), me surgió la duda (y las ganas de buscar información) de qué relación pudo haber entre el autor de Xilitla y Epístola del remoto lugareño con el autor de Tacámbaro y Apuntes de un lugareño, entre otras. Ambos “de provincia” y orgullosos de sus lugares de inspiración, gustosos de viajar, con cartera diplomática, promotores culturales y funcionarios, guionistas de sus obras para el cine y promotores de su “matria”. Espero avanzar sobre el particular.

Sobre eso viene a colación lo dicho por Italo Calvino, quien a pesar de haber muerto cumplirá 100 años el próximo 15 de octubre: “El trabajo literario solo tiene sentido si en la cara local, provinciana, se puede encontrar una razón cosmopolita y en la cara interplanetaria se encuentran los estados de ánimo locales”. Lo hicieron Acosta y Romero.

Anotó Eugenia Álvarez Puyou, hija de don Miguel, en su muro de Facebook: “Siempre activo y con un gran deseo de mejorar las relaciones humanas en nuestro país y sobre todo internacionalmente. Esa era su meta siempre. Para San Luis, su tierra querida; Xilitla, la ciudad que lo enamoró, Villa de Reyes, en dónde formó una orquesta de cuerdas con niños a los que siempre que iba escuchaba con gran emoción. […] Ahora cumpliría 116 años y pienso ¿qué estará haciendo en ese maravilloso universo?”

Espero se hagan lecturas sobre Álvarez, sobre Calvino, sobre tantos autores(as) de obras maravillosas que no se difunden como deberían.

Coincido con Calvino: “Creo que la prosa requiere la utilización de todos los recursos verbales que se poseen, al igual que en la poesía: rapidez y precisión para elegir los vocablos, economía, riqueza de significados e inventiva para distribuirlos. Estrategia, ímpetu, movilidad y tensión en la frase, agilidad y ductilidad para moverse de un registro a otro, de un ritmo a otro”.

Ya para irme esta semana, en mi perfil de whatsapp hay una foto de un 52 formado con tocino, tomada de la serie Breaking Bad. Me explico: en la serie es el desayuno solitario de Walter White, enfermo y ya perseguido por la justicia; sirve de contraste con el desayuno pòr su cumpleaños 50, que festejó en familia. Sirva para celebrar el cambio, en este caso de plenitud. Como dijo el otro W.W., me celebro y me canto. Gracias.

Posdata: para celebrar, o empezar las celebraciones, este 2 de octubre tendremos lectura de Memorias funambulistas no aptas para acrofóbicos, poemario ganador de los Juegos Florales Ramón López Velarde de Jerez, Zacatecas, en la Casa Museo Manuel José Othón, como parte de los estupendos Lunes de Palique. Los esperamos.