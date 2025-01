A los locos no nos quedan bien los nombres.

Roque Dalton

El meme de la semana es sin duda “me gusta ese nombre”, puesto de moda por la película Nosferatu (Robert Eggers, 2024). El darle significado a un nombre a veces da risa, otras pena ajena, pero hay personas que se llaman “Anivdelarrev” por la casi perdida costumbre (por fortuna) de tomar el santoral para asignar nombres a las ciriaturas recién nacidas.

El meme parte de si Nosferatu proviene de la frase “No era fe, eras tú”, lo que hizo recordar que en la película Aquaman 2 supuestamente el nombre Namor viene de “niño sin amor”. Hay quienes se burlan de que el nombre Han Solo, de Star Wars, venga de su soledad, pero a la hora de imaginar nombres quien los escribe suele darles algo de esas ideas y recurre a otros idiomas (o los inventa, como JRR Tolkien).

Snape (Harry Potter) en inglés es “reprender”, Gandalf sí proviene de elfo y Darth Vader sí un derivado de dark (oscuridad) y de father (padre). Vanessa es un nombre creado por Jonathan Swift (el autor de Los viajes de Gulliver) para un poema y significa mariposa. Me encantan algunos nombres de la saga de Ásterix: Ordenalfabetix, Esautomátix, Edadepiédrix y, por supuesto, Panorámix.

Hablar es nominar, dar nombres a lo que vivimos o imaginamos. A veces en serio y otras para burlarnos o amar a lo que nombramos. Surgen así apodos cariñosos o de ‘carrilla’, hipocorísticos, metáforas y eufemismos.

En el Génesis (2:19) se dice que Dios dio al hombre la potestad de nombrar a otras criaturas. “Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos...” Por la vista, quizá otros sentidos, ‘se le ocurrió’ el apelativo. De seguro no les preguntó, y de ahí viene una larga cadena hasta tantos Solovino y Firulais entre los perros y muchos Copito entre los gatos.

Dice Umberto Eco en El nombre de la rosa: «Hay un arte secreto que permite nombrar con palabras análogas fenómenos distintos entre sí: es el arte por el cual las cosas divinas pueden nombrarse con nombres de cosas terrenales, y así, mediante símbolos equívocos, puede decirse que Dios es león o leopardo, que la muerte es herida, el goce llama, la llama muerte, la muerte abismo, el abismo perdición, la perdición deliquio y el deliquio pasión».

Hay quienes piden que los llamen de una forma u otra: no es lo mismo Pancho que Paco; él, ella o ello. El gobernador de San Luis pide que le llamen Padrino y llama ahijados a los ciudadanos, Andrés Manuel pedía ser Peje y no Lagarto. Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Lewis Carroll, Yukio Michima, Quino, Stan Lee y Rius no se llamaban así. El Ayuntamiento de San Luis Potosí se hace llamar Gobierno de San Luis Capital.

Un problema con los nombres está en las calles, a las que de común acuerdo o arbitrariamente alguien les designó una nomenclatura. Un caso reciente es el de la colonia “Cuarta Transformación”, que unifica a las antes llamadas “El Paraje” y “Fimesa I”, en Tultitlán, Estado de México. Al parecer sin consulta previa, las autoridades decidieron nominar a las calles “Tren Maya”, “Becas Benito Juárez”, “Revolución de las Conciencias” y otros similares. Los vecinos de esa colonia sacaron amparos, quitaron las placas y se enfrentaron con la policía. Al momento de escribir esto, leo que ya hubo un acuerdo y se realizará una consulta popular para ver cómo se autonombran en esos lares.

Y bueno, para cerrar estas disquisiciones (o ‘debrayes’, como les quieran llamar), manifiesto mi desacuerdo en que a todo lo excelente o ejemplar se le califique como ‘icónico’ y a llamarle solo San Luis o solo Potosí a la ciudad y al estado. Pero, como se dice para cerrar algunos intercambios verbales, pues cada quien.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Twitter: @corazontodito

Posdata 1: fue muy emotivo el acto en que se conmemoraron los 80 años de la canción Acuarela potosina en el jardín del barrio de San Miguelito, mencionado en ella. Según la leyenda, Pepe Guízar (autor ya afamado entonces por Guadalajara y Pelea de gallos), fue encerrado por el cacique Gonzalo N. Santos (en su hacienda, según una versión; en el bar El Peñasquito, según otra) hasta que compusiera una loa a nuestra tierra, que no conocía mucho, que digamos. En el aniversario estuvo Rafael Jorge, el nieto de Jorge Negrete, el Charro Cantor, quien popularizó la canción y dicen vivió de niño en Matehuala. Ah, y la letra dice “corazón todito” y no “corazón solito”.

Posdata 2: siguen abiertas las inscripciones para el primer semestre 2025 del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Vamos a crear, a publicar, leer y compartir.