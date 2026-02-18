"Nadie tiene el patrimonio de un espacio público".

Claudia Sheinbaum, 17.02.2026

En medio de la rebelión de Marx Arriaga, la presidenta Sheinbaum nombró directora general de materiales educativos de la SEP a Nadia López García. Es sin duda una mejor designación que la de su predecesor, quien se ha aferrado al cargo como si fuera su patrimonio personal.

Por lo menos López García tiene una licenciatura en pedagogía de la UNAM, aunque no ha realizado actividades en este campo. Es una designación políticamente correcta: una mujer inteligente y sensible de 34 años, hija de jornaleros agrícolas, de lengua mixteca. El comunicado 67 de la SEP dice que tiene experiencia en "el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura", aunque no aclara cómo ni cuándo acumuló esa experiencia, y resalta que "contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana".

Es exactamente lo que buscaba la presidenta Sheinbaum, sobre todo porque ha argumentado que Arriaga fue destituido por desacatar la instrucción de introducir a personajes históricos femeninos en los libros de texto. Se trata de una designación "buena onda" para quitarse de encima al director general que se le ha amotinado en las oficinas de la Dirección General de Materiales Didácticos.

La selección de la nueva directora parece pensada para quitar armas a los radicales de la 4T que ya habían atacado al secretario de educación, Mario Delgado, por ser supuestamente "prianista" y "neoliberal". A la nueva directora la acusaron de "priista" por haber recibido en 2018 el Premio Nacional de la Juventud de manos del entonces presidente Enrique Peña Nieto, acusación que no tiene ni pies ni cabeza.

En realidad, todo sugiere que la nueva directora es una obediente seguidora de los dogmas de la 4T. Después de su nombramiento se dieron a conocer imágenes que la muestran con otras personas entregando donaciones a la embajada de Cuba para apoyar al gobierno de ese país. Su esposo es Édgar Meza, el autodenominado "juez del bienestar" que corrió con la suerte de que alguien incluyó su nombre en los acordeones de Morena para ser electo juez de distrito. Es el mismo juez Meza que se presentó el pasado 6 de octubre en un mitin de la presidenta en el Zócalo con una camiseta color guinda con imágenes de Sheinbaum y exclamaciones escritas de "¡¡Presidenta!! ¡¡Presidenta!!".

No se puede esperar que la nueva directora intente cambiar el rumbo que estableció Arriaga con sus libros de texto. La presidenta ha expresado ya que valora el trabajo de su predecesor, aunque la haya desobedecido y se haya negado a colocar a mujeres próceres en los libros de texto, cosa que niega el valorado Arriaga. En el comunicado en el que la SEP anunció el nombramiento de la nueva directora, de hecho, se incluye un párrafo inusitado en el caso de una destitución, especialmente cuando esta se da por el presunto desacato de una orden: "La SEP reconoce y agradece nuevamente la labor desempeñada por Marx Arriaga Navarro al frente de la Dirección General de Materiales Educativos". Quizá la presidenta Sheinbaum quiera quedar bien con el grupo radical al que pertenece Arriaga.

A la nueva directora no se le puede juzgar de antemano. En sus manos está la responsabilidad de elaborar unos materiales didácticos cruciales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuenta con un presupuesto de 96 millones de pesos en este 2026 para realizar su trabajo. A todos nos conviene que mejore los libros de texto en lo pedagógico y les quite lo ideológico. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

Diagnóstico

Desde el viernes 23 de febrero las autoridades de la megalópolis han prohibido diariamente la circulación de una quinta parte de los vehículos que circulan en el valle de México sin que baje la contaminación. ¿No será que su diagnóstico está equivocado?

