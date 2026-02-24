Nueva relación económica México-Canadá

"Cuando la vida te ponga de rodillas...no maldigas el suelo. agradece que desde ahí puedes impulsarte". no todos entenderán tu camino, ni falta que hace. quien ha decidido caminar con virtud, no necesita aplausos. solo claridad y constancia. la recompensa no es el reconocimiento...es la coherencia.

En respuesta a la política económica anunciada recientemente por el gobierno de Estados Unidos, de imponer un arancel parejo a todo el mundo del 15 %, a todos los productos importados por el país, México y Canadá, dan inicio a un programa de fortalecimiento en su comercio binacional en forma independiente al nuevo T-MEC, que posiblemente de inicio en mayo próximo, dependiendo de las negociaciones que se están llevando a cabo desde el pasado 2025. Canadá, fue el 2º mercado de exportación de México con 22.2 mil millones de dólares (MMDD) durante el año anterior y es un proveedor significativo con 12.6 MMDD importados de ese país.

La relación de México con Canadá es en diversos renglones, y ésta es muy importante, este país es la segunda fuente más grande de visitantes para México, después de EEUU, con un registro de 2.8 millones de turistas que viajaron a nuestro país durante el 2025. Muchos canadienses jubilados han adquirido propiedades en México con la intención de pasar tiempo de su retiro en este país. Durante el 2024 Canadá registró a 52 mil mexicanos dentro del programa de trabajadores extranjeros temporales, y también dentro del programa de movilidad internacional haciendo que ambos países tengan una mayor relación en el tema laboral de Canadá. Es fundamental la presencia de los mexicanos como fuente de mano de obra para Canadá y aunado a esto los lazos académicos han acrecentado esta relación. Al cierre del 2024, casi 15 mil estudiantes mexicanos estudiaron en Canadá lo cual convierte a México en el principal país de origen de estudiantes internacionales de América. Bajo estos hechos, el Nuevo Plan de Acción- Canadá- México 2025-2028. se estructura en torno a cuatro pilares estratégicos: prosperidad, movilidad, inclusión y bienestar, seguridad, medio ambiente y sostenibilidad, que refleja las prioridades comunes de ambos países.

De siempre ha existido una relación comercial entre ambas naciones, aparte del T-MEC, el comercio y la inversión canadiense en México están en constante crecimiento, con casi $ 56 mil MMDD en comercio bilateral durante el 2024. México es el 3er. socio de Canadá (después de EEUU y China). Canadá fue el 4º. socio más grande para México en el 2025. La inversión directa canadiense en México en el 2025 fue de $ 51 MMDD. México y Canadá trabajan conjuntamente en varios foros multilaterales como lo son: Cooperación económica Asia-Pacifico, G-20, Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, organizaciones de educación, ciencia y cultura de la UNESCO, entre otras.

Durante la semana pasada se llevó a cabo una reunión en la Cd. de México con autoridades gubernamentales de ambos países, ésta, con la intención de acrecentar las relaciones comerciales, ya que han crecido doce veces durante los últimos 30 años y ahora se busca acelerar ese ritmo de nuevas oportunidades de inversión, comercio e innovación. En este evento participaron cerca de 400 empresas de cada país, con lo cual se muestra el interés de trabajar conjuntamente. Entre los sectores que se mencionaron en dicha reunión figura la industria farmacéutica, aeronáutica, espacial, manufactura avanzada, minería y refinación de minerales. También se incluyeron proyectos de infraestructura, puertos, cadenas de suministro y programas para jóvenes. El T-MEC (Canadá-EEUU-México), es el tratado de libre comercio más importante del mundo, sin embargo, México tiene que abrir nuevos mercados y nuevos tratados comerciales con otros países.

