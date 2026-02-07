Aunque el presidente Javier Milei es un hombre arrebatado y de actitudes estrafalarias, tiene mucha más idea que los populistas mexicanos o argentinos sobre lo que se necesita para impulsar una economía en favor de mayores niveles de progreso y estabilidad, con beneficios potenciales para sus ciudadanos.

Igual es una lástima que sea tan extremista en algunas de sus posturas y actitudes, a pesar de que eso resulte explicable en el marco de una radicalización de la política y el debate público. Entra en choque la derecha "anticomunista" frente a una izquierda antiempresarial, y al mismo tiempo la Economía Básica ante la demagogia populista.

Las ideologías políticas tienden a obstaculizar las mejoras económicas y sociales, que requieren decisiones serias y objetivas con bases técnicas. Con ciertas libertades apoyadas por un Estado respetable y responsable, el orden y la apertura del liberalismo económico funcionan mucho mejor aquí y en China.

Ni empresarios abusivos como Salinas Pliego, ni mesías ignorantes y demenciales como López Obrador.

En México a la actual presidenta ya le cayó el veinte de que sin inversión privada no puede haber crecimiento ni empleos o recursos suficientes. Pero aún no acaba de entender que con incertidumbre y reformas o decisiones absurdas (sin democracia ni estado de Derecho), nunca habrá bastante inversión nacional y extranjera. Tampoco ayuda la ineficacia para combatir el crimen y sus colusiones con políticos y autoridades.

Sin embargo, oigan, al parecer en los gobiernos de ella y su antecesor creen que las declaraciones y narrativas arreglan los problemas. Con todo, de ninguna manera es así.

Es en este marco que Marcelo Ebrard, el secretario de Economía que sabe más de acomodarse que de Economía y Estadística, ha presentado a su sonriente presidenta "una inversión privada por 406 mil millones de dólares, que estarán apoyando los tres niveles de gobierno, las cámaras empresariales y unos comités de inversión".

Ante tales ingenuidades o desvergüenzas, una especialista comentó: "Ojalá se concretara al menos el 10% de eso, pero lo dudo". Al día siguiente, Sheinbaum declaró que está optimista, aunque este escribano coincide con quienes señalan que el gobierno no tiene fundamentos reales, si acaso quiere convencerse y convencer que la economía se puede levantar con buenos deseos.

De hecho, en contraste con ese optimismo, el INEGI reporta que en noviembre último la crucial inversión bruta fija cayó 5.7 anual, con lo cual van 15 caídas consecutivas... y nada nos indica que ese naufragio se vaya a detener. Desde 2021 en que la economía se recuperó parcialmente del brutal efecto de la pandemia, el crecimiento ha sido menor cada año hasta un minúsculo y alarmante 0.7% en 2025... México puede y necesita crecer mucho más (por encima del aumento de la población y a un nivel equiparable al de Estados Unidos), con decisiones muy distintas y nada fáciles. Nunca con eventos vacíos.

Aquí tienden a ser muy negativos los extremos ideológicos de derecha e izquierda, ya sean auténticos o simulados (demagogia). Hay vías que nunca han funcionado y otras que han sacado a millones de la pobreza.

Eso sí, requerimos certidumbre y congruencia a partir de hechos reales.

* BIEN LO DICE FERNANDO Belaunzarán, y son tales mis coincidencias que mejor lo cito aquí casi textual:

"Estados Unidos tiene una clara radiografía de la colusión de autoridades mexicanas con el crimen organizado. Es mucho lo que saben sus agencias y los servicios de inteligencia, más la sopa que van soltando los capos del narcotráfico que ya tienen en su poder.

Es así que México es tan vulnerable frente a Trump. Ante ello, Sheinbaum debiera impulsar una depuración del Estado mexicano, lo que viene a ser una prioridad de seguridad nacional para ejercer la soberanía. Pero no lo hace porque sabe bien que eso llevaría a López Obrador... y nunca va a exponer a su tutor".

Ni siquiera porque se vean amenazados su país y su propia presidencia, añado yo.

* FRENTE A LA INTELIGENCIA Artificial y sus significativos impactos, una dama dice por ahí: "Quiero que la IA lave mi ropa y mis platos de manera que yo pueda dedicarme a escribir y crear arte, no que la IA se encargue de mi escritura y mi arte para que yo me dedique a lavar ropa y platos".

Se advierte que lo que viene es una verdadera revolución, incluso más importante que la computadora y el internet, tal vez de mayor trascendencia que la Revolución Industrial hace dos siglos.

