Oportunidades de Inversión en México

El panorama de la Inversión Extranjera Directa en México en 2026 se muestra favorable debido a los recientes anuncios del gobierno federal y proyecciones del sector privado. Las expectativas apuntan a cifras sólidas, y se estima que en 2026 y 2027, se superen los 40,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Si bien, diversos proyectos están encaminados a largo plazo, este escenario llevaría a la generación de empleos, la transferencia de tecnología, el aumento de exportaciones y una mayor competencia. Los factores que impulsan este crecimiento en la inversión se refieren a la relación comercial con EE.UU., a pesar de la incertidumbre comercial, se espera que la resolución de temas clave del TMEC en 2026, brinde mayor certidumbre. Otro factor relevante, es que existe confianza de inversionistas, dado que el 68% de la inversión extranjera directa actual proviene de reinversión de utilidades, lo que genera confianza a largo plazo de las empresas ya establecidas en el país. Finalmente, hay sectores estratégicos que tienen mayor potencial estratégico en 2026, y los cuales menciono a continuación.

Manufactura avanzada, semiconductores, movilidad eléctrica. Con la consolidación de los incentivos fiscales para la relocalización, las plantas de electrónicos, semiconductores y conductores de aluminio, son los mayores receptores de inversión. México se ha posicionado como el principal socio comercial de EE. UU., capturando proyectos que antes iban a Asia.

Logística inteligente y centros de datos. La demanda de infraestructura para el comercio electrónico y el almacenamiento de información (Cloud Computing/IA) ha convertido a la región del Bajío en nodos estratégicos. Las empresas de almacenamiento inteligente tienen un crecimiento proyectado superior al 12% anual.

Infraestructura. Se contempla la construcción de 100 nuevos parques industriales para albergar a las empresas que llegan por nearshoring. Se proyectan inversiones en infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria, especialmente en los puertos del Pacífico y el Corredor Transísmico.

Energías renovables y gestión de agua. Debido a la crisis hídrica en zonas industriales, las empresas dedicadas a la eficiencia energética, paneles solares industriales y tratamiento de agua son críticas para la viabilidad de cualquier proyecto de nearshoring.

Servicios financieros digitales (Fintech). Con un Banxico que impulsa la digitalización y una población aún sub-bancarizada, las plataformas de crédito para PyMEs y pagos digitales están ganando terreno sobre la banca tradicional en agilidad en el otorgamiento de capital de trabajo.

Por su parte, es importante identificar aquellos sectores en riesgo si no se transforman en México:

Manufactura de bajo valor agregado (maquila tradicional). Las industrias que compiten únicamente por "mano de obra barata" (textiles básicos o ensambles simples) están perdiendo competitividad frente al aumento acumulado del salario mínimo ($278.80 en 2026) y la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Comercio minorista (Retail) físico independiente: Las PyMEs comerciales que no han migrado a modelos omnicanal (venta física + digital) están siendo desplazadas por grandes plataformas que optimizan mejor sus costos operativos.

Agricultura intensiva tradicional: Aquellos productores que no inviertan en tecnología de riego de precisión enfrentarán barreras tanto por la escasez de agua como por las regulaciones ambientales del TMEC en su revisión de este año.

La inversión extranjera directa en México para 2026 se perfila como un pilar de estabilidad económica, marcada por un optimismo gubernamental y una cautela estratégica del sector privado, lo que ofrece certidumbre a largo plazo, y exige agilidad para capitalizar la infraestructura que hoy se construye.

