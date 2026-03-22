Panorama económico ante el alza del precio del petróleo en México

Guadalupe del Carmen Briano Turrent/Economía-Finanzas-Negocios-Educación

A marzo de 2026, el panorama económico en México ante el alza de los precios del petróleo se caracteriza por un efecto dual: mayores ingresos por exportación de crudo frente a la presión inflacionaria por el costo de combustibles y la necesidad de subsidios fiscales. El precio de la mezcla mexicana de exportación cerró la semana en 99.21 dólares por barril, lo que representó su mayor nivel en los últimos 3 años, impulsado en gran medida por tensiones geopolíticas como el conflicto en Medio Oriente y disrupciones en el suministro. Este escenario trae consecuencias en el panorama económico global y de nuestro país.

Impacto macroeconómico global. El petróleo es insumo clave en transporte, producción y energía, por lo que su encarecimiento eleva costos en toda la economía, generando una mayor inflación, lo que podría impactar entre 0.3 y 0.4 puntos porcentuales en la inflación de economías avanzadas.

Menor crecimiento económico. El incremento en costos reduce el consumo y la inversión, lo que pudiera motivar a una recesión leve en economías desarrolladas y una reducción del PIB global has en 0.2 puntos porcentuales.

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Política monetaria. El Banco de México podría enfrentar un dilema, incrementar la tasa de referencia para contener la inflación, pero frenar el crecimiento, o mantener la tasa de interés de referencia actual del 7% debido a las presiones inflacionarias y la incertidumbre geopolítica, que es la expectativa predominante entre los analistas para la próxima reunión de política monetaria del Banco de México.

Impacto sectorial. Los sectores más afectados son el de transporte y logística incrementando sus costos de operación en transporte de carga y pasajeros, y presionando el precio de bienes y servicios. El sector manufacturero que utiliza hidrocarburos como insumo directo o depende de procesos intensivos en energía sufren un aumento en sus costos de producción. El sector automotriz podría ser afectado por el encarecimiento de logística y materiales derivados del petróleo. Para el sector de comercio y consumo final, se eleva el costo de transporte, y esto se traslada a los precios finales de los productos de consumo básico. En el caso del sector energético, México es importador de gasolinas y diésel, lo que implica que un alto precio internacional se refleje en el mercado interno, pese a los esfuerzos fiscales del gobierno federal para subsidiar el IEPS e impulsar estímulos fiscales para contener precios.

Geopolítica y riesgos. El bloqueo del estrecho de Ormuz afectaría hasta el 20% del suministro mundial del petróleo, lo que genera una mayor volatilidad en mercados financieros, incremento en precios e incertidumbre global.

Mercados financieros. Ante esta incertidumbre y volatilidad, esto podría afectar el precio de las acciones y fortalecer el precio de los commodities.

Ante este escenario, las perspectivas económicas a nivel global dependen de dos factores clave, la duración del conflicto geopolítico y la capacidad de ajuste de oferta energética, por lo que los posibles escenarios en el corto plazo es una mayor inflación y volatilidad, en el mediano plazo, una desaceleración económica, y en el largo plazo, una aceleración de transición a energías renovables. Para México, el incremento en los precios del petróleo, lo coloca en una posición ambivalente, genera ingresos adicionales, pero al mismo tiempo presiona la inflación, las finanzas públicas y el crecimiento económico. Por lo tanto, las respuestas del gobierno y el Banco de México serán clave para mitigar sus efectos y mantener la estabilidad macroeconómica.

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