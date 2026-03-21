Autos eléctricos, experiencia personal

Esta ocasión quiero comentar acerca de una experiencia personal viajando en un taxi en la CDMX y que fue mi primer viaje en un VEHÍCULO TOTALMENTE ELÉCTRICO, es decir no de COMBUSTIÓN INTERNA ni un vehículo HÍBRIDO. Y qué mejor experiencia que un taxista y su vehículo, que es manejado dos turnos diarios, o sea que este vehículo se mueve 16 horas diarias sin parar desde el año 2023, que es el año del modelo del vehículo aquí comentado y que es de marca China BYD. La primera pregunta es cuántos kilómetros tiene al día de hoy y tiene 360,000 kilómetros de uso en CDMX, es decir 120,000 kilómetros por año aproximadamente, equivalente a 10,000 kilómetros mensuales. Va a servicio-afinación cada 10,000 kilómetros como todos los coches de combustión interna, con la diferencia que dura no más de 45 minutos el proceso; ahí mismo lo esperan, ya que no implica cambio de aceite, bujías etc., solo calibran las baterías que son las mismas originales del carro, es decir que tienen 3 años y 360,000 kilómetros funcionando. Cada 100,000 es una revisión más a fondo de partes motrices, además de los motores eléctricos. Con un cargador rápido, las baterías se recargan completamente en 2 horas y tienen una autonomía en ciudad de 350 a 400 kilómetros, según el manejo. Además, tienen un sistema de dinamo para aprovechar la energía potencial al dejar de acelerar y convertirla en energía eléctrica utilizable. El taxista tiene más de 12 años en ese digno trabajo y me dice que es el mejor vehículo que ha manejado, además de ser mucho mejor negocio que manejar uno de combustión interna por todo lo aquí comentado. Al final, el costo del kilómetro recorrido es la MITAD del mismo kilómetro recorrido en auto de COMBUSTIÓN INTERNA.

En lo personal es la primera vez que sentí transportarme en un vehículo sin fricción y tantos ruidos que produce el motor de gasolina. Además, tiene muchísimo espacio que deja libre el motor, ya que los motores son mucho más pequeños que los motores de gasolina, lo que permite un espacio muy grande en el asiento trasero, como un carro grande de lujo y tiene la novedad de una puerta abatible y otra corrediza eléctrica en la parte trasera.

Con esta experiencia comprobé que son INFUNDADOS LOS ATAQUES que reciben los vehículos eléctricos por parte de las armadoras tradicionales que siguen apostando su producción a vehículos de COMBUSTIÓN INTERNA, cuyas marcas todos conocemos. La estrategia de estos ataques se basa en la contaminación generada durante la fabricación de los mismos vehículos eléctricos, que por supuesto que existe, pero es donde se nos pretende confundir, ya que en ambos casos de vehículos generan un costo ecológico casi idéntico, o sea la CONTAMINACIÓN PASIVA de la producción y fabricación de ambos tipos de vehículo, la que es igual y esa propaganda negativa se centra al final en que las baterías serán desechadas al terminar de su vida útil, lo cual es una realidad tal, y como se desechará el motor de gasolina al final de su vida útil, y en ambos casos parte de esas reposiciones serán recicladas y parte acabará en depósitos de desechos, con el consecuente costo ecológico.

Esa propaganda TENDENCIOSA contra los VEHÍCULOS ELÉCTRICOS no se centra en el COSTO ECOLÓGICO OPERATIVO, que es mucho menor, tal vez hasta un 75 % menos que QUEMAR LA GASOLINA DIRECTAMENTE en el vehículo de COMBUSTIÓN INTERNA.

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Creo que la opinión de un operador-usuario como el taxista comentado es la más valiosa que debemos tomar en cuenta y hacer a un lado ese BOMBARDEO INFORMATIVO NEGATIVO del que somos objeto por las armadoras tradicionales de vehículos de gasolina, las cuales incluso ya empiezan a incursionar en el marcado híbrido y eléctrico, ya que el cambio es inevitable por nuestro propio bien.

Lo anterior no quiere decir que el VEHÍCULO ELÉCTRICO sea la solución total a la contaminación de transporte, ya que la electricidad producida en muchos casos es generada por CENTRALES TERMOELÉCTRICAS que consumen combustóleo. Pero la solución a esto es cargar las baterías de los coches con celdas fotovoltaicas solares. Y la solución casi total, como lo hemos expresado en esta columna desde hace años, son LOS AUTOS QUE CONSUMEN HIDRÓGENO. En este caso, los primeros autos de HIDRÓGENO comerciales ya están a la venta en Japón, pronto los veremos en nuestras calles.

QUÉ HACER EN LO PERSONAL: En tu próxima compra de vehículo analiza seriamente la opción de comprar una auto eléctrico por lo pronto, y en no muchos años uno que utilice HIDRÓGENO, y de esa manera estarás solidarizándote con las futuras generaciones tuyas, es decir TU HIJOS, NIETOS y demás DESCENDENCIA que aún no conoces.