¿Partido infiltrado?

La presidenta exige pruebas al gobierno de Estados Unidos para confirmar la culpabilidad de Rocha Moya, -por su vinculación con el crimen organizado-, así como de los otros nueve inculpados.

Seguramente pronto se las enviarán y posiblemente antes de que ella las reciba ya estarán circulando globalmente en redes sociales. No debemos soslayar que el gobierno norteamericano ha hecho sentir que la reiterada exigencia de pruebas equivale a desconfianza.

¿Qué hará cuando las reciba? ... no puede ignorarlas ni dejar de dar respuesta.

Las agencias norteamericanas que realizan estudios de inteligencia, -lo que antes se denominaba espionaje-, hoy tienen herramientas de alta tecnología para recabar información. Seguramente las pruebas ya están disponibles.

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Además, las mismas organizaciones criminales, al aportar recursos para candidatos o campañas, -o sobornar a funcionarios públicos-, se sabe que graban testimoniales para tener comprometidos a quienes reciben su ayuda, por si en el futuro intentan desconocer sus compromisos.

Hoy vemos que muchos de los grandes capos que están siguiendo un proceso judicial en Estados Unidos hoy son informantes del gobierno norteamericano y lo más probable es que sus testimonios videograbados estén llegando a las autoridades a cambio de canonjías o reducción de condenas. El abogado del Mayo Zambada ya dio a conocer que su cliente está recolectando información para entregar a las autoridades a fin de intercambiarla por beneficios en su condena.

Tarde o temprano llegará el momento en que la presidenta deba decidir si protegerá a su partido o a su gobierno, antes de que éste se contamine.

En el asunto de Rocha Moya hay acusaciones electorales que evidentemente incriminan a su partido, así como a quienes eran sus dirigentes en los tiempos en que se cometieron las faltas, y además a los candidatos.

Su gobierno es responsabilidad de la presidenta, -pues lo encabeza-, pero el partido tiene dueño y lleva por nombre Andrés Manuel López Obrador.

La mesura y la tibieza de los partidos aliados, -PT y el PVEM-, al defender a los candidatos cuestionados como Rocha Moya, nos da la pauta para interpretar.

Siguen en la coalición porque les conviene, pero su silencio significa distancia.

Tarde o temprano llegará el momento de las definiciones, pero entre más tarde suceda, los daños serán irreversibles.

El poder en las sombras

En la política las percepciones son fundamentales. Hoy todo parece indicar al ciudadano que hay un poder entre las sombras que está presionando al gobierno federal para que no se cumplan las peticiones de extradición de políticos que han protegido a los grupos delictivos, o aquellos que han sido beneficiados por ellos.

La gente ya le da nombre y rostro a ese poder fáctico y su figura empieza a circular en los memes.

Esta percepción desgasta la figura presidencial y puede llegar a generarle debilidad política.

Sin embargo, la presidenta no quiere aceptar que este contexto también representa una oportunidad para desembarazarse de figuras incómodas que perjudican a su gobierno y además, no gozan de simpatía pública, pues no tienen el poder de convocatoria que tratan de proyectar.

Desapariciones ... el reporte de la CIDH

Es importante destacar que ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su reporte sobre desaparición de personas en México a partir del 2018, el cual coincide plenamente con el reporte presentado hace varias semanas por la ONU.

En ambos se destaca la culpabilidad del Gobierno de México por su apatía. A su vez, estos reportes destacan la valentía de los familiares de desaparecidos, -que corriendo riesgos-, salen a buscar a su gente.

En ambos documentos se reconoce que las desapariciones son generadas por el crimen organizado y no por el Estado Mexicano. Sin embargo, el gobierno no ha tomado este grave problema como una prioridad para atacar y este fenómeno se ha convertido en una crisis humanitaria.

El estudio destaca la vulnerabilidad de niños y adolescentes, -que además se han convertido en un objetivo de reclutamiento-, así como los migrantes extranjeros.

No olvidemos que López Obrador siempre se negó a recibir a colectivos de madres buscadoras que pedían su atención y llegó a fustigarlas argumentando que pretendían dañar a su gobierno.

Es evidente que por primera vez este gobierno voltea en busca de soluciones.

Sin embargo, este grave problema debe convertirse en prioridad.

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