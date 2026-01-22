"Después de la guerra le devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos para hacerlo?... Pero qué desagradecidos son ahora".Donald Trump, Davos, 21.01.2026

El poder de convocatoria fue enorme. La sala de plenos del centro de congresos de Davos, configurada para un público de 1,300, se vio ampliamente rebasada. Cientos que esperaron en fila una hora y media no pudieron entrar y tuvieron que ver el discurso en pantallas. Todos estaban ansiosos por saber si el presidente de Estados Unidos anunciaría una operación militar en Groenlandia.

Enamorado del micrófono, Donald Trump convirtió su sesión de 45 minutos en una avalancha verbal de hora y media, que después Børge Brende, director general del Foro Económico Mundial, alargó otros 20 minutos con preguntas. El discurso no solo fue largo, sino lleno de divagaciones. El presidente pasaba de asuntos nacionales, adecuados para un informe de gobierno, pero no para la mayor cumbre privada del mundo, a los internacionales y en especial al que realmente preocupaba, Groenlandia.

"Yo iba a dejar el tema fuera de mi discurso", dijo, sin dejar claro si hablaba en serio o en broma, pero lo abordó con muchas vueltas. Dijo que Estados Unidos había ocupado Groenlandia en la segunda guerra mundial, después de que Dinamarca cayó ante Alemania "en solo seis horas", para después devolverla: "Peleamos por Dinamarca", dijo. "Sin nosotros todos ustedes estarían hablando alemán, quizá con un poco de japonés".

Los países de la OTAN, afirmó, se han aprovechado de Estados Unidos al no aportar suficientes recursos para su defensa, pero además "nos han tratado de forma injusta". "La gente no aprecia lo que hacemos. Todo lo que estamos pidiendo es un lugar llamado Groenlandia", que más que un territorio es "un gran pedazo de hielo".

La exigencia de ocupar Groenlandia, declaró, tiene como propósito garantizar la seguridad nacional e internacional. "Vamos a construir el mayor ´domo dorado´ que el mundo haya visto". El de Israel, de hecho, es estadounidense: "Es nuestra tecnología, son nuestras cosas".

Quizá lo más importante es que Trump se comprometió a no usar la fuerza militar para ocupar Groenlandia: "La gente pensó que usaría la fuerza. No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza". Pero añadió: "Así que queremos un pedazo de hielo para la protección del mundo, y no nos lo darán. Nunca hemos pedido nada más.

Y nosotros pudimos habernos quedado con ese pedazo de tierra, pero no lo hicimos. Así que tienen una elección. Pueden decir que sí, y seremos agradecidos. O pueden decir que no, y nosotros recordaremos".

El discurso mostró la enorme confianza que Trump tiene en sí mismo y su desprecio por su predecesor, el "dormilón Joe Biden", y los "demócratas de izquierda radical". Apenas hace un año éramos "un país muerto", pero hoy "somos el país más candente en cualquier lugar del mundo". La guerra de Ucrania, de hecho, "no habría empezado si "la elección presidencial de Estados Unidos de 2020 no hubiese sido amañada".

Trump aprovechó para ofrecer una advertencia velada. Presumió sus ataques a barcos piratas somalíes, "gente de bajo IQ", y dijo haber reducido el contrabando de drogas por mar en "97.2 por ciento": "Los hemos noqueado, pero ahora vamos a empezar en tierra. Lo vamos a noquear todo. La tierra es la parte fácil". ¿Se refería a la tierra mexicana?

Trump sigue insistiendo en apoderarse de Groenlandia. Esta afirmación ha unido en su contra a los países de Europa y a Canadá. La buena nueva es que no piensa usar la fuerza, pero la amenaza persiste: si no le entregan su "pedazo de hielo", lo recordará.

Acuerdo

Ayer por la noche de Davos, tarde de México, Trump anunció que había logrado un acuerdo provisional con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia y la región del Ártico. Por lo pronto, añadió, no aplicará los aranceles punitivos a países europeos que iban a entrar en vigor el 1 de febrero.

