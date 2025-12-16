Péndulo chileno

"Sin alternancia en el poder

la democracia no existe.

La alternancia fecunda el suelo

de la democracia".

Atribuido a Winston Churchill

¿Por qué cayó derrotada la izquierda en Chile? Es sencillo: poco crecimiento económico, aumento de la inseguridad y temor a la inmigración. Le ayudó el decepcionante desempeño del presidente izquierdista Gabriel Boric y que la izquierda haya postulado a Jeannette Jara del Partido Comunista. El radicalismo del candidato de derecha José Antonio Kast palidecía ante la posibilidad de tener a una presidenta comunista. Hay una regla también en los países realmente democráticos: el péndulo político se mueve regularmente de izquierda a derecha y viceversa. Solo en los países autoritarios se impide esta alternancia.

Muchos chilenos ven el pasado con nostalgia. La economía creció más del 7 por ciento anual entre 1985 y 1997. Toda una generación de chilenos recuerda que el crecimiento sacó al país de la pobreza. En este siglo XXI la expansión ha sido de apenas 3.3 por ciento anual en promedio. El gobierno Boric, de 2022 a 2024, solo ha conseguido 1.76 al año. Quizá podría parecer positivo para México, donde hemos crecido menos del 1 por ciento anual en la 4T, pero resulta decepcionante para Chile.

Lo mismo ocurre con la inseguridad y la violencia. En 2012-2015 Chile tenía 2 homicidios al año por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más bajas del mundo. En 2022, el primer año de gobierno de Boric, se alcanzó un máximo histórico de 7 y en 2023 la cifra fue de 6. Son cifras bajas para los mexicanos, que en 2024 tuvimos 25.6 homicidios por cada 100 mil personas, pero para los chilenos son inaceptables.

La migración nunca preocupó a los chilenos, pero hoy se ha convertido en un problema político. En 2018, de una población estimada de 18.7 millones de personas, había en el país 1.3 millones de inmigrantes. En 2024, con una población censada de 18.5 millones, el número era ya de 1.9 millones. Si bien en 2018 solo 10,375 estaban en situación irregular, en 2023 eran ya 336,984, de los cuales el 75 por ciento eran venezolanos que huían de la dictadura de Nicolás Maduro. En México, menos del 1 por ciento de la población nació en el exterior, y aun así vimos en 2025 manifestaciones xenófobas en la Ciudad de México. En Chile el porcentaje ha rebasado el 10 por ciento. en muy poco tiempo.

La presidenta Sheinbaum declaró ayer que el triunfo de la derecha en Chile debe llevar a "un momento de reflexión en movimientos progresistas de por qué se dan estas circunstancias". Sin embargo, aseguró que esa alternancia no se va a dar en México: "Hay mucho apoyo popular al gobierno, porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que se comprometió. Hay resultados, reducción de pobreza, desigualdades, y la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la transformación. Aquí hay unidad; a veces cuando no hay unidad se genera esta disminución del apoyo".

La historia sugiere otra cosa. Los movimientos pendulares en el voto son naturales en países con democracia. Los priistas del siglo XX pensaban que México podía ser una excepción y votar siempre por el mismo partido; pero tan pronto hubo una democracia real, la alternancia de partidos se convirtió en regla.

El problema es que hoy a la 4T no le interesa la democracia. El líder del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, afirmaba en 2012 que "El triunfo de la derecha, de los conservadores, hoy día es moralmente imposible". En una verdadera democracia, sin embargo, lo moralmente imposible es no aceptar la voluntad de los ciudadanos, la cual suele reflejarse en un movimiento pendular de alternancia en el poder.

Trumpista

Marcelo Ebrard se vuelve cada vez más trumpista. Después de criticar los aranceles de Trump, ahora los defiende en México. Dice, como Trump, que los aranceles protegerán empleos, pero no le funcionó a Trump, tampoco ocurrirá con Ebrard. Lo único que ocasionarán los aranceles será elevar la inflación.

www.sergiosarmiento.com