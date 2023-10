Pensamiento bajo el efecto del eclipse

Son las 10:48 en SLP y el cielo del eclipse está nublado ¿mala suerte, buena suerte? ¡Quién sabe!

Para los potosinos curiosos y cautelosos, el eclipse nos agarra con el cielo poblado de nubes. Dentro de las casas se percibe una ligera oscuridad propia de un día que, en otras circunstancias, nos haría brincar de gusto a los habitantes de esta árida tierra del centro-norte de México.

Las indicaciones para los que no querían quedar eclipsados fueron: ¡no mirar directamente ¡elaborar una caja negra para verlo de manera indirecta y observar el comportamiento de los animales! Mis perros están semi dormidos, pero creo que como siempre, aunque Rita –la más pequeña- tiene cara de angustia y Chata la hermana mayor -y célibe a sus 10 años- parece que lo que necesita es comer. Para Chabela y para Tomás, las nubes representan un día más.

Estoy en mi casa y ya son las 11 –el punto central del eclipse- y el ruido cotidiano de un sábado, es menos ruidoso que de costumbre. Parece que hay pocos autos, poco tráfico y los vecinos y mascotas no se sienten ¿se habrán eclipsado eclipsados? Me acordé de Saramago y su libro Ensayo sobre la ceguera. Imaginar que de pronto y poco a poco, todos nos quedáramos ciegos sería una especie de metáfora de Sodoma y Gomorra y las estatuas de sal. Ideas que se le ocurren a una con el eclipse que sucede “once in a life time”

Volviendo al ecosistema, tampoco hay aleteo de palomas, ni silbidos de aves: solo el viento ligero sobre las hojas. ¡Uy! Eclipse parcial de sonido también, un descanso a la escucha de tanto del traqueteo habitual: Seguramente la gente en la calle, si pasea, anda con cachuchas sobre la cabeza y lentes oscuros sobre los ojos: no hay ni pizca de sol en esta urbe, pero aun así, yo me protejo a la hora de salir, no vaya siendo la de malas.

Según un artículo electrónico ya de algunos años encontrado en la página de El País,

“El eclipse solar tiene lugar cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean en el mismo eje, de manera que la Luna bloquea completamente al Sol. Mientras la gente es testigo del fenómeno, en todo el mundo se suceden comportamientos animales extraordinarios. De entre todos los acontecimientos cósmicos, quizá el que influya en mayor grado sobre la conducta de los animales sea el eclipse solar. Las especies activas durante el día se dirigen a sus moradas como si la noche hubiera llegado de manera precipitada, y los animales nocturnos creen que se han quedado dormidos.”

Quizá aún con el ruido cotidiano de autos y máquinas, el sábado 14 de octubre, tuve la sensación de vivir en otro San Luis, o en el San Luis de hace 50 años, cuando desde mi casa caminábamos con mi papá hasta el “cerro de la Pepsi” y desde la calle de Himno Nacional, todo lo que había era tierra, matorral y plantas del lugar y muchos perros de rancho que nos acompañaban con su ladrar amenazador, pero nunca agresivo.

Mi día de eclipse fue un día anular de paz y tranquilidad

¿A ustedes cómo los agarró el eclipse?

