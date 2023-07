"La vida que se nos ha dado sea corta,

sino que perdemos mucho tiempo

No quiso vivir quien no quiere morir.

Porque se nos da la vida con la condición

de la muerte y a ella nos lleva”

Séneca

Lunes 24 de julio de 2023, no fue un día cualquiera. Es el día en que llovió un poquito más en lo que va del año en nuestro San Luis. Tanto más, que es martes y continúa nublado y el agua va y viene sin desaparecer por completo y para fortuna de todos los que estuvimos ansiosos por un cielo oscuro de mañana y tarde.

Esta lluvia, que como turista de mochila, no sabe cuánto tiempo se quedará en cada destino; o si el viento se la llevará pronto, o si el montón de compañeras que abultan el cielo, ejercerán la suficiente presión para remojar o empapar nuestra tierra de desierto, nuestro aire huérfano de humedad y rocío. Esta lluvia, más que bienvenida es venerada.

Así a veces la mirada sobre la vida. Como la nube ligera o cargada de agua, “rayos o centellas” -de caricatura o de película de suspenso-. Es el agua que nos acompaña en nuestra corta o larga vida, la que nos da el oxígeno y nos permite respirar, bajo la incandescencia solar que, si bien nos ilumina y nos invita a soñar con el mar, las costas y los ríos, otras veces amenaza con evaporarnos y secar las entrañas, en una operación de “poco a poco”.

De poco a poco hay quien vive la vida, mientras alguien más la vive como tormenta o como brisa, porque al fin y al cabo, somos más que un quinto o un sexto elemento; somos quien los acompaña formando alianzas o pandillas. Sin nosotros sobre la tierra, el clima no es noticia, es tan solo una de tantas transformaciones en el universo colmado de infinitos vientos, tempestades o sequías. El ser humano, a pesar de haberse alejado de la idea antropocéntrica, es quien le da sentido y forma a la idea de vivir y poblar un planeta como el nuestro. Y somos nosotros quienes a veces vivimos sin entender cabalmente de qué va la vida.

Corta o larga, saludable o no, los que estamos en el planeta, gozando de las vicisitudes de vivir bien o no tan bien, no nos cae el veinte de lo que trata hasta que la tenemos pendiendo de un hilo, o acompañando a los que se van y a los que tristes se quedan.

Séneca, el “viejo” filósofo que murió a los 69 años nos alecciona y nos advierte para que aprovechemos la vida en una serie de aforismos, enterrados algunos en viejas biblioteca, los más en la red interminable de hilos cibernéticos invisiblemente tejidos en las pantallas de nuestros dispositivos. Seguramente, soy de las que todavía no aprende la lección o a veces la deja para ser estudiada “otro día", como muchos hacen.

Este antiguo romano, defendió la idea de moral como el único camino para alcanzar la felicidad, nos dice que “el mayor impedimento para vivir son las expectativas que dependen de mañana”, eso que hemos llamado postergar o procrastinar y que como el estrés se ha convertido en un estilo de vida para amplias mayorías. Nos recuerda también que “el arte de vivir debe aprenderse durante todos los días”

Posdata: gracias a quienes me dijeron que era Duncan-Dhu el grupo y no los Enanitos Verdes. ¡Gracias por leerme y aportar!