La municipalización es la creación de nuevos municipios a partir de otro u otros, o incluso de la fusión de dos o más; la cual ha estado presente en la historia de los estados modernos, incluyendo a México. Son procesos vinculados a la descentralización y fortalecimiento de la autonomía local; la búsqueda de la eficiencia administrativa y financiera de los servicios públicos; pero, sobre todo, movimientos sociales en contra de los cacicazgos políticos locales. Los ganadores son la sociedad local, ya que recupera el control de su desarrollo.

Entre 1930 y 2022, en México, se han creado 112 municipios; para un total de 2,473 en 2023. Los motivos para tomar la decisión por los congresos locales han sido tres: 1) la población local persigue tomar el control de las decisiones de política pública para transformar su espacio local; 2) demandas de pobladores que señalan falta de atención a sus comunidades con servicios públicos por parte de los gobiernos municipales; 3) como estrategia para disminuir la marginación o exclusión.

Los resultados han sido muy buenos, sobre todo para la población que se movilizó para obtener la autonomía local. Se mejoró, de manera considerable, la cobertura y calidad de los servicios públicos, principalmente en agua, recolección de basura, alumbrado pública y seguridad ciudadana; se incrementaron los ingresos públicos, cuyo ritmo de crecimiento, fue superior al del municipio, del cual se separaron; se disminuyó el índice de marginación y rezago social de sus habitantes.

Los aspectos negativos que se obtuvieron fueron: 1) incremento del gasto corriente y disminución del gasto de inversión; esto generado por la contratación de personal para laborar en la administración municipal y en la prestación de los servicios públicos. 2) No lograron garantizado una mayor participación, como consecuencia de adoptar una representación partidista y no por demarcación territorial en la integración de sus ayuntamientos. Con el paso del tiempo, fueron capturados por familias que gobiernan por muchos años.

En 2023, Pozos tiene la oportunidad de recuperar su autonomía; 77 años después de que el Congreso local le quito este rango. Reúne los requisitos legales, económicos y de población para convertirse en el tercer municipio más importante del Estado; su población se ha movilizado para lograrlo, pero no se les escucha, no les dan la palabra para escuchar sus argumentos; la discusión es más política que social. Se debate sin datos, sin argumentos, no se retoman las experiencias positivas de municipalización en México y América Latina.

En resumen: la municipalización en México tiene más efectos positivos que negativos. Los principales logros de los nuevos gobiernos locales son la disminución de su marginación e incremento de la calidad de sus servicios públicos. Esperemos que este 24 de septiembre, en el plebiscito convocado por CEEPAC, se imponga la voluntad local y no los intereses políticos que se solucionan en tribunales, ajenos a las necesidades sociales. Tienen que recuperar el control de su propio desarrollo. Próxima colaboración: 04 de octubre de 2023.

@jszslp