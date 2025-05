Presidente estoico

“Hasta aquí llegué. El guerrero

tiene derecho a su descanso”.

José Mujica

Quizá había razones para pensar que José Mujica sería uno más de esos gobernantes autoritarios de izquierda cuando asumió el poder en Uruguay el 1 de marzo de 2010. Después de todo, había pertenecido al grupo guerrillero Tupamaros, el Movimiento de Liberación Nacional, en los sesenta y setenta, el cual llevó a cabo secuestros, robos de bancos, ataques violentos y asesinatos con la intención de establecer un régimen comunista.

El propio Mujica declaró a la BBC en 2023, “Yo no tengo ningún asesinato. De pura casualidad, pero no tengo ninguno”. Las acciones violentas de los Tupamaros, sin embargo, fueron la excusa de las fuerzas armadas de un país con sólida tradición democrática para establecer una dictadura militar de 1973 a 1985. El joven Mujica pasó 15 años en la cárcel. Años después reflexionaría: “Estoy profundamente arrepentido de haber tomado las armas con poco oficio y no haberle evitado así una dictadura al país”.

Cuando triunfó en las elecciones presidenciales de 2009 como candidato del Frente Amplio muchos esperaban que asumiera posiciones autoritarias. Su cercanía a los argentinos Néstor y Cristina Kirchner, al ecuatoriano Rafael Correa y al venezolano Hugo Chávez, a quien llamó “el hombre más generoso que yo conozco”, así lo sugería. Como presidente, sin embargo, mantuvo políticas democráticas. Aumentó el gasto social y el salario mínimo, pero cuando lanzó un programa de reforma de la administración pública utilizó como modelo a Nueva Zelanda y no a Venezuela o a Cuba.

Hasta la fecha Uruguay es el cuarto país de América en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation. Solo lo rebasan Canadá (lugar 14), Chile (18) y Estados Unidos (26). Uruguay está en 29 de 184 países. México, en 80. Los hechos hablan más que los discursos.

Mujica cuestionaba a las dictaduras que se dicen de izquierda. Si bien mantenía la dudosa posición de que los cubanos habían elegido vivir bajo una “dictadura del proletariado” con un “partido único” -”No sirve, pero la definieron”, le dijo al periódico El País en noviembre de 2024-, expresó su rechazo a “este método”. Sobre la Venezuela de Nicolás Maduro y la de Nicaragua de Daniel Ortega, declaró que le molestaba que realizaran elecciones “y, según el resultado, lo altero, hago fraude o me mando una cagada”.

Más que marxista o izquierdista, Mujica era un estoico. “Yo sé que soy un viejo medio loco, porque filosóficamente soy un estoico por mi manera de vivir y los valores que defiendo. Y eso no encaja en el mundo de hoy”, le dijo a BBC Mundo en 2024. “Algunos me dicen: ‘Es marxista’. No, el estoicismo es más viejo que el cristianismo, no me jodas. Es una vieja corriente de filosofía, una concepción de la vida. Por eso la sobriedad con que vivo”. Ese estoicismo contrastaba con el lujo del que se rodean tantos gobernantes de izquierda.

El “presidente pobre” decía que no era pobre. “Pobres no son los que tienen poco. Son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir”. También afirmaba: “Celebro al empresario que apuesta por el país, porque sin él nosotros no podemos generar empleo”. Rechazaba a quienes hacen política para enriquecerse: “La política debe ser un servicio a la sociedad. Si querés ganar plata, andá, creá una empresa, pagá impuestos y volvete millonario”.

Mujica fue congruente y admirado, pero entendía las limitaciones de este culto a su persona: “Me admiran por coherente, pero no me siguen”, dijo.

Oncológicos

López Obrador afirmó muchas veces que no había desabastecimiento de medicamentos oncológicos, pero la realidad tenía otros datos. Hoy el IMSS-Bienestar ha decidido comprarlos por adjudicación directa porque “la interrupción de medicamentos oncológicos pone en riesgo la vida de los pacientes”.

