¿QUIÉN MANDA AQUÍ?

Aunque algo opacado por el surgimiento de otros temas inesperados -como la cancelación de sus visas estadounidenses a la gobernadora de Baja California y su marido-, el del decálogo ético-político enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum a su partido Morena hace semana y media se mantiene en la conversación pública, sobre todo por una interrogante: ¿va a ser obedecido o sus destinatarios encontrarán la manera de darle la vuelta?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ciertamente, la respuesta irrefutable la traerán el tiempo y los hechos, pero hay quienes, Servidor entre ellos, consideramos que la efectividad de los lineamientos presidenciales dependerá en mucho de que la doctora Sheinbaum inspire la certeza de que si la ignoran habrá consecuencias; que quienes se hagan los desentendidos o quieran pasarse de listos van a pagar algún costo.

Mientras el horizonte del incumplimiento o, peor aún, del menosprecio, sea el del “no pasa nada”, muchos estarán dispuestos a desafiar el decálogo claudista. Aquí, igual que en el ámbito delincuencial, la impunidad alienta las conductas contrarias a la ley. Si violar la norma sale gratis y produce ganancias, como dijo el del chiste, “Yo le entro”.

En principio, la similitud puede parecer algo forzada, pero creo que no lo es tanto y sirve bien para ilustrar la tesis esbozada. Era presidente electo, en septiembre del 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asistió en Puebla a la boda de su colaborador más cercano en los últimos 20 años, César Yáñez. El evento fue muy elegante, rumboso, se sirvió langosta y champan. El primero de diciembre, cuando todo mundo esperaba que Yáñez fuera nombrado coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, si no es que jefe de la oficina presidencial, fue enviado a un oscuro cargo de tercer nivel, donde permaneció casi cuatro años. ¿Injusto? Sin duda, máxime que lo gastado salió principalmente del patrimonio de la novia que es una empresaria exitosa. Pero tuvo efectos políticos sexenales.

Unos meses después, en mayo del 2019, se hizo célebre otra boda, la de la hija de Juan Collado, conocido como “el abogado de los poderosos”. El álbum fotográfico publicitado en periódicos y revistas, destacadamente en Hola, mostraba felices y sonrientes al anfitrión y muchos invitados de alto nivel. Menos de dos meses después, Collado ingresaba a prisión y ahí permanecería más de cuatro años.

Otros visibles en las gráficas no tuvieron mejor suerte: el ministro de la Corte Eduardo Medina Mora se vio obligado a renunciar meses después, luego de que el gobierno lopezobradorista le encontrara cuentas en libras esterlinas en el Reino Unido; Carlos Romero Deschamps vio interrumpida su permanencia de 26 años en la dirigencia del sindicato petrolero y se fue a su casa. Por ahí andaba también Rosario Robles, quien en agosto siguiente ingresó a prisión por diversos delitos. Otro protagonista del evento, el expresidente Enrique Peña Nieto, salió mejor librado: desde entonces vive desterrado en España.

Para no hacer demasiado extensos estos párrafos de referencia, ya solo citaré el caso de Santiago Nieto, quien lucía como director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se le ocurrió irse a casar a Antigua, Guatemala -destino turístico mucho más barato que, por ejemplo, Cancún o Los Cabos- y eso le costó la chamba.

¿A qué quiero llegar? A algo muy sencillo: nadie en su sano juicio desatendía ninguna orden, sugerencia, recomendación o lineamiento de López Obrador, porque todo mundo sabía que habría consecuencias.

Mientras la presidenta Sheinbaum no inspire ese debido respeto y una mínima dosis de temor, muchos de sus compañeros de partido -aliados incluidos- se van a hacer los desentendidos en materia de decálogos ético-políticos y cosas que se les parezcan. Así de simple.

El lunes pasado, durante el programa Es la Hora de Opinar que conduce en N+ Leo Zuckerman, se tocó el tema de los lineamientos presidenciales a Morena. Participó, como es habitual, la destacada y muy lúcida politóloga Blanca Heredia, quien dijo algo que quiero retomar. Palabras más, palabras menos, dijo que aparentemente la doctora Sheinbaum sentía un poco de “asquito” para intervenir en la vida partidista, quizá porque consideraba que eso era “como poner una monja a administrar un burdel”. Puede parecer brusca la referencia, pero sin duda ilustra bien la idea de fondo.

Ya para irnos al tema siguiente, y antes de que alguien me diga que estoy convalidando formas de ejercer el poder abusivas e injustas (como las de López Obrador), añado una reflexión e incluyo una cita:

Si aceptamos que un buen gobierno es benéfico para la gente, que le ayudaría más a la presidenta Sheinbaum a lograrlo, ¿un partido con raigambre ética, ordenado, austero y honesto o un partido colonizado por piratas, corruptos, frívolos, aventureros y ladrones? Cada quien tendrá su respuesta.

La cita es del sociólogo y politólogo alemán Max Weber: “Quien quiera dedicarse a la política, debe olvidarse de los ángeles y los demonios. Si quiere salvar a la ciudad, debe renunciar a salvar su alma”.

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

En su sesión nocturna del pasado miércoles 7, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió nueve Juicios para la Protección de los Derechos Político-electorales de la Ciudadanía (JDC), en favor de otros tantos priistas potosinos que fueron arbitrariamente expulsados del Consejo Político Estatal, como parte de las sucias maniobras orquestadas para facilitar la reelección de Sara Rocha en la presidencia del Comité Directivo Estatal. De paso, los magistrados federales, en su resolución unánime, le dieron un coscorrón al Tribunal Estatal

Electoral.

Está en trámite otro paquete de ocho juicios similares, cuya resolución no debe tardar mucho y que por lógica se espera que sea en el mismo

sentido.

La historia, simplificada, es la siguiente: en noviembre del año pasado, semanas antes de que se convocara a la elección de nueva dirigencia estatal priista (en la que estaría permitida la reelección de Sara Rocha que cubría un interinato), una veintena de consejeros identificados como no simpatizantes de Sara fueron abruptamente expulsados de ese órgano, al que le correspondería aprobar pasos claves del proceso electivo.

Se les expulsó con el pretexto de que habían acumulado suficientes faltas para merecer esa sanción, aunque no había pruebas fehacientes. Y aunque las hubiera habido, antes de decretar su expulsión el órgano correspondiente del Comité Directivo Estatal del PRI debió notificarles el inicio del debido proceso y respetarles su derecho de audiencia, cosa que no ocurrió.

Inconformes con la injusta sanción, los afectados acudieron a la Comisión de Justicia Partidaria del tricolor, donde simplemente los ignoraron. Acudieron entonces al Tribunal Estatal Electoral, donde sus denuncias fueron desechadas con el argumento de que eran extemporáneas.

Recurrieron luego al TEPJF a través de su Sala Regional Monterrey. Sus magistrados hicieron bien las cuentas y revirtieron la resolución del tribunal local. Los de aquí dijeron que cuando las impugnaciones fueron presentadas ya había transcurrido el plazo legal para hacerlo, en virtud de que al estar inmersos en un proceso electivo interno todos los días y horas eran hábiles.

En Monterrey simplemente revisaron mejor las cosas y encontraron que ese proceso interno comenzó días después de que las denuncias de los consejeros fueron presentadas, por lo que no todos los días eran hábiles y su recurso fue interpuesto con oportunidad.

Por efecto del fallo de la Sala Monterrey, ahora el Tribunal Estatal Electoral tendrá que admitir las denuncias y entrar a estudiar el fondo del asunto. Y aquí viene algo muy interesante: de los tres magistrados que integraban el TEESLP dos ya se fueron. Eran secretarios de estudio y cuenta en funciones de magistrados e intentaron ser confirmados en el cargo, pero en el Senado de la República, que es donde se hacen tales nombramientos, los batearon sin contemplaciones. En su lugar, llegaron como juzgadores Carolina López Rodríguez y Sergio Iván García Badillo, más identificados con la izquierda histórica y la 4T actual. Permanece, como magistrada presidenta, la licenciada Dennise Adriana Porras, pero en absoluta minoría.

Como decíamos al principio, hay otro paquete de ocho juicios similares, que quizá se resuelvan en el mismo sentido.

¿Qué implica la resolución de la Sala Monterrey? De entrada, que se analice el fondo de la cuestión en el tribunal estatal. Luego, si procede, que se restituya a los quejosos en sus cargos de consejeros y, eventualmente, dependiendo de ciertas matemáticas, que se reponga la elección de Sara Rocha. De no ser así, por lo menos habrá un consistente grupo de voces disidentes al interior del Consejo Político Estatal. Sara y su gente no saben lidiar con inconformes. Prefieren aplastarlos que dialogar con ellos.

COMPRIMIDOS

Su muy lamentable fallecimiento trajo de nuevo a cuenta la singular, grata y gran figura del expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Modelo de austeridad y coherencia ahí donde los haya. Llegó a la presidencia de la República de su natal Uruguay en 2010, manejando un Vocho modelo 1987, y viviendo en una muy modesta granja ubicada en la periferia de la capital Montevideo. A esa casa algo desvencijada y en ese VW avejentado regresó a vivir tranquilo su mandato. En eso estaba cuando me asaltó un doloroso pensamiento: “¡Ah chingao! y porqué a nosotros los potosinos nos tuvo qué tocar exactamente el extremo opuesto”. Conozco una posible respuesta: Por dejados.

Desde recién iniciado el sexenio, el gobernador Gallardo Cardona y su familia disponen de por lo menos cinco aviones para uso personal. Tres de ellos son jets (un Citation 500, un Lear serie 30 y un Lear serie 45), otros dos son King Air F-90, uno propiedad del gobierno y el otro es propiedad personal de Ricardo Gallardo Juárez (aunque está a nombre de un familiar político), quien lo adquirió en algo así como un millón de dólares el año pasado. Los jets son rentados y los pagos son escalofriantes. Luego les tendré más datos, pero hoy no resistí ligar esto con el patrimonio de Pepe Mujica.

A principios de mes, el viernes 2 para ser exactos, los veintitantos delegados federales que han sido nombrados aquí en los últimos meses y son todos de perfil morenista, fueron convocados a una discreta reunión de alto nivel en la Ciudad de México. Los mensajes fueron pocos, pero claros: pórtense bien, no hagan sinvergüenzadas, no se tiren a la hamaca, no escuchen los cantos de las sirenas y no se les olvide quien los recomendó para sus cargos. Al buen entendedor.

Hasta el próximo jueves.