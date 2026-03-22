Ya es primavera y falta una semana para la Semana Santa, en la que algunos toman o reciben días de asueto. Hay afortunados que tendrán dos semanas de vacaciones. Dentro de una semana ya será domingo de batir palmas y luego Pasión y gloria. Pareciera que el año se está yendo como agua.

Junto con la entrada oficial de la primavera (el equinoccio fue el viernes, pero la convención marca el 21 de marzo) fue ayer también Día Mundial de la Poesía, ese ´más allá´ del lenguaje tan necesario en mundo de noticias falsas, utilitarismo e imposición de ideas.

Hace unos días murió el estadunidense Chuck Norris, encarnación de la fuerza sobrehumana y del humor sobre lo imposible. El actor y artemarcialista replicó con humor los chistes y memes sobre su poderío, y se prestó para representarlos en comerciales y en películas como Los indestructibles.

No todo poema es poesía, pero todo texto puede serlo. Lo poético es una función del lenguaje, una cadencia para el sinsentido del mundo, la participación solista en este coro que avanza por ninguna parte.

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«Poesía, verdad de todo sueño» (Carlos Pellicer), «La poesía / despliega haces de realidad paralela / cuando la realidad se niega a ver más allá de sus narices» (Jorge Riechmann), «Lo más urgente, poesía con valor de uso. / Lo más nefasto, poesía sin valor para el cambio» (Jorge Riechmann), «¿es la poesía un pretexto de la locura? / ¿o es la locura un pretexto de la poesía?» (Roberto Juarroz), «mi poesía[br]es como la siempreviva / paga su precio / a la existencia / en término de asperidad» (Roque Dalton), «Si alguien pudiera escamotearme el suelo debajo de los pies, / mi cuerpo quedaría bien parado. / Le da levitación la poesía» (Alberto Hidalgo), «poesía culpable quizás de lo que existe / cuánta palabra en cada cosa / qué exceso de retórica hasta en la última hormiga».

«Si la palabra es acción / entonces ven a contarme el amor, / que quiero hacer contigo / todo lo que la poesía aún no ha escrito» (Elvira Sastre), «Un rebaño de banalidad vaga / por las turberas de los adjetivos. // Cuán mejor novela es un paisaje / dotado de talento. // Pero nuestra tragedia tiene su honor / y bebe a la salud de todos los artistas / una irónica alusión del océano» (Ewa Lipska), «¿Es acaso por sus fallas que me gustan? / Ignorando las reglas de la Poesía Selecta, / con lo que debió incluirse: / todo planchado, abotonado y reluciente; / en cambio, opto por la omnívora Poesía Completa. / Por lo banal. Por lo resentido. Por los errores eludibles: / Larkin y el imperio, o bien, Plath y las tías» (Sinead Morrisey).

Wislawa Szymbosrzka: «No le reprocho a la primavera / que llegue de nuevo. / No me quejo de que cumpla / como todos los años / con sus obligaciones. / Comprendo que mi tristeza / no frenará la hierba. // Si los tallos vacilan / será sólo por el viento».

O Luis García Montero: «Mientras paseaba por la ciudad y por sus rencores, Baudelaire nos enseñó que el poeta es el que ha aprendido a mirarse mientras está mirando. Mirarse mirar, pedir explicaciones a nuestras miradas, un buen consejo en tiempo apremiantes que nos invitan a olvidarnos de nosotros mismos, sobre todo cuando defendemos ideas que pensamos propias. Es la paradoja de la crispación que pasa de la política a la amistad y del amor a las relaciones sociales. El deseo se convierte en batalla violenta cuando deja de hacerse preguntas. Así que parece oportuno seguir defendiendo la poesía como raíz cultural entre personas que necesitan mirar y mirarse. El corazón y las razones pasan por los ojos, y los ojos nos preguntan quién eres tú mientras nos vemos, qué recuerdas y hasta dónde quieres llegar. Pienso en la poesía como vacuna contra la cursilería irresponsable de los dogmas y el utilitarismo inhumano de las multiplicaciones tecnológicas. Resulta que somos personas».

La primavera es una buena estación para escribir. Lo son también el verano y el invierno. Lo es el otoño. Hoy es un buen día para escribir un poema. Como expresa Kurt Vonnegut: «Practica cualquier arte... sin importar lo bien o mal que lo hagas, no para conseguir dinero y fama, sino para experimentar el proceso de transformación, para descubrir lo que hay dentro de ti, para hacer crecer tu alma».

Les invito a ver y oír la lista de reproducción (playlist) que este año compartimos varios colegas en mi canal de YouTube.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com