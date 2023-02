PRIMERA LLAMADA, PRIMERA

La conocida periodista Lourdes Mendoza, colaboradora de El Financiero con su columna Sobremesa, con la entrega de ayer vino a subvertir el paraíso ficticio del gallardismo y a derrumbar el cultivado mito del inmaculado potosino.

Antes de hacer cualquier comentario de nuestra parte, creemos que en atención a nuestros lectores conviene reproducir primero el bien articulado texto de Lourdes, a quien me apresuro a agradecer su amable e inmediata autorización para transcribirlo. Para ahorrarnos el exceso de comillas, desde la línea siguiente hasta donde lo indiquemos corre la reproducción:

¿Ricardo Gallardo es delincuente o no?

Para que no se me atraganten así de saque, vayan por un pan o bolillo. Les cuento que este flamante gober verde de San Luis Potosí no ha sido sentenciado por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. ¡Así como lo están leyendo! Así pues, hoy su calidad jurídica sería de procesado, pues nunca fue declarado inocente.

En la sentencia del amparo que le otorgó un tribunal unitario y del cual tengo copia, el magistrado Ricardo Martínez Carbajal hizo constar que su delito debería ser reconfigurado por el MP a peculado, pues el dinero que se robó (nada más 209 mdp) era del municipio de Soledad, léase del erario.

Y -otro bocado de bolillo- que sí existen delitos que perseguir. O sea, quer sí había materia para poder acusarlo por los abusos cometidos cuando fue presidente de dicho municipio conurbado de la capital potosina.

Ah, además, existe otro punto en el cual el amparo para descongelar sus cuentas le fue negado.

Les Cuento

Es sabido el tema de las negociaciones políticas que se hicieron entre distintos actores para liberar a Ricardo Gallardo Cardona de las prisiones de máxima seguridad en las cuales estuvo preso desde enero hasta diciembre del 2015, primero en Hermosillo, Sonora, y después en Ocampo, Guanajuato. Todo eso pasó por distintas instancias gubernamentales federales y por acuerdos en lo oscurito para beneficiar a quienes después ocuparían cargos tan importantes como lo fue el gobierno del estado de 2015 a 2021.

El asunto es que este impresentable gober del PVEM y su padre han tenido el control del municipio de Soledad de Graciano Sánchez desde 2009 a la fecha; así es, más de 13 años ininterrumpidos saqueando sin rubor alguno las arcas municipales del segundo municipio más importante del estado.

En 2015 lograron también ganar la alcaldía de la capital con Ricardo Gallardo Juárez al frente, misma que perdieron tres años después, no sin antes hacer de las suyas y llevarse indebidamente todo lo que encontraron a su paso.

Justicia selectiva

Y no lo digo al aire, ¡eh! Ya que existe constancia de más de una docena de denuncias penales presentadas en su contra, pero lo más lamentable e inexplicable es que aun cuando existen todas esas pruebas y expedientes presentados, las fiscalías, tanto estatal como federal, simplemente no han hecho absolutamente nada para detener la corrupción que caracteriza a este grupo autodenominado “la gallardía”.

¿Será que sus redes de corrupción llegan tan, tan alto?

La punta de la madeja…

Es muy reveladora, por decir lo menos, la denuncia presentada por el extitular de la UIF, Santiago Nieto, quien en agosto de 2020 presentó ante la FGR una denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito donde acusa a los gallardo (padre e hijo y otros familiares cómplices, así como a 20 personas morales) de ejecutar “un elaborado esquema mediante el cual se desviaron cantidades millonarias de recursos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, ambos en el estado del mismo nombre. Dichos recursos, cuyo monto asciende a 724,608,296.43 (setecientos veinticuatro millones seiscientos ocho mil doscientos noventa y seis pesos 43/100 moneda nacional”.

Así nada más, 724 millones de pesos fueron enviados a favor de distintas empresas del ramo farmacéutico y de salud, para lograr extraerlos de las arcas municipales y después inyectárselos a sus empresas. Seguro no me lo van a querer creer, pero, a pesar de todo y sin pena alguna, varias de esas empresas siguen hoy haciendo operaciones y negocios con el gobierno del estado.

Además de las denuncias penales presentadas por la entonces PGR (por allá del 2014), de la UIF (2020), del gobierno municipal de San Luis Potosí (2019) y de las organizaciones de la sociedad civil en el estado (2018), fíjese nada más que en los Guacamaya Leaks de la Secretaría de la Defensa se tienen reportes de que esta fichita de góber está vinculado a grupos de la delincuencia organizada, quizá por eso SLP ocupa uno de los primeros lugares en percepción de inseguridad en todo el país.

Aliados mafiosillos

Y aunque así se expresó de ellos el presidente AMLO, en el gobierno federal y en la nada autónoma FGR simplemente ignoran las fechorías que han venido cometiendo a lo largo del tiempo. ¿Será quizá porque el gobierno de Ricardo Gallardo, perteneciente al Partido Verde, es aliado de la 4T? Veremos qué pasa en el 24, porque pues los verdes ya saben cómo son y cada día se escucha aún más fuerte que el tucán traicionará a su hoy socio electoral, AMLO, y se irán con la oposición.

De lengua me como

un taco

Independientemente, también les cuento que el góber se avienta discursos, un día sí y el otro también, acerca de combatir frontalmente la corrupción.

En fin, Gallardo es ejemplo de personajes políticos que saben muy bien utilizar los hilos del poder para conquistar espacios que de otra manera no lograrían jamás; ataca a sus adversarios desde el gobierno, utilizando a su antojo los medios de comunicación; achica a la oposición con amenazas o la corrompe a través de dinero público; chantajea a presidentes municipales con dejarlos fuera de los presupuestos gubernamentales; aborrece la transparencia y la rendición de cuentas; ignora las leyes y el respeto a los demás poderes del estado; utiliza a la fiscalía local como herramienta de persecución política… En fin, parece que esta historia se repite en varios lugares y se vuelve cada vez más el sello de un nuevo régimen.

Compartieron pupitre con los hijos de Montiel

O cómo entender la forma exponencial en que ha crecido su patrimonio desde 2009 a la fecha. Para abrir boca, les puedo ir adelantando que han desbancado a doña Julia Abdalá -no como aguacate porque hará muina-… sí, al impresentable de Bartlett como zar número uno inmobiliario, al tener, ellos, más de 100 bienes inmuebles que han adquirido en poco más de 13 años desde que incursionaron en la política.

Por supuesto, no se corresponde de ninguna manera con sus declaraciones patrimoniales y con sus ingresos reportados de sus supuestos negocios.

Alguien investigará su patrimonio. ¿Será que la fortuna que han conseguido amasar será devuelta a los potosinos, ya que proviene de hechos de corrupción?

Esta historia, que dibuja a un México donde los políticos siguen abusando del poder hasta que caen de la gracia de los nuevos poderosos y les es levantado el manto de la impunidad, no acaba con esta entrega.

Por lo que, y como en capítulo de novela del Canal de las Estrellas en viernes, continuará… (Hasta aquí lo escrito por Lourdes Mendoza, que en su versión original incluye varias reproducciones de documentos judiciales pertinentes que respaldan sus dichos).

CONSIDERACIONES

Es verdad, como de inmediato nos han hecho notar algunos de nuestros lectores más perspicaces, que realmente en el texto de El Financiero no hay nada nuevo; nada que no se haya publicado antes en diversos medios, impresos o electrónicos, locales o nacionales.

Sin embargo, me parece que en la perspectiva potosina el interés mayor de lo reproducido no es el contenido propiamente sino las interrogantes que provoca su publicación, que parecen comportar a su vez mensajes solo para iniciados; de esos que no se escuchan en las mañaneras.

¿De parte de quién? Esta es una primera pregunta con, me parece, mucha densidad, porque no es lo mismo, por decir algo, una filtración de algún exfuncionario de la UIF que una operación conducida desde Palacio Nacional o desde la Fiscalía General de la República. Tampoco es igual si se trata de una acción defensiva de parte de alguien como Xavier Nava o de un manotazo del Palacio de Cobian o, peor aún, del Palacio del Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México.

¿Por qué ahora? Hace menos de un mes, durante una mañanera y en respuesta a preguntas del periodista potosino Omar Niño, el presidente López Obrador defendió claramente y sin rodeos a Ricardo Gallardo Cardona. “Es un buen gobernador y está haciendo las cosas bien”, dijo, palabras más palabras menos. Cuatro o cinco días después, en su primera visita a esta capital en dos años y luego de haber recibido a Gallardo en privado por primera vez desde que es gobernador, AMLO lo volvió a defender diciendo que era aliado de la 4T.

¿Tan poco duró la luna de miel? Esta pregunta es válida si el golpe mediático viniera de Palacio Nacional, algo que bien a bien no se sabe, pero dado lo reciente del, digamos reencuentro, entre el Presidente y el Gobernador potosino, uno supondría que el Manto Sagrado (Rubén Figueroa Figueroa dixit) lo cubriría por lo menos hasta pasadas las elecciones en Coahuila y el Estado de México.

¿Es un manotazo por razones potosinas o nacionales? Lo mismo puede ser que ésta súbita movida de piso sea para que ya se aplaque un poco con locuras como la Arena Potosí, la contratación de los charros más caros del país o andarle picando las costillas a la Universidad, o un tate quieto indirecto para el Verde al que luego le da por devaneos políticos.

Por lo pronto, y a reserva de que emerjan más datos sobre el posible origen del varapalo, no hay que olvidar que doña Lourdes ya dejó avisado que la historia continuará. Su siguiente columna se publica mañana viernes. Nuevos indicios aparecerán, sin duda.

No tengo la más remota idea de qué haya en la cabeza de RGC respecto de la columna que hemos reproducido, de lo que sí estoy absolutamente seguro es de que si te están diciendo que tienes una gran cola que te pisen, sería muy tonto andar de farolón llamando la atención como si fueras un querubín bajado del cielo.

En estos trances siempre será mejor pecar de precavido y bajar el perfil, no dártelas de muy salsa y que se te vaya a aparecer el chamuco con todo y perol. Si no sabes de moderación, sensatez y humildad, consigue algo aunque sea prestado.

Hasta el próximo jueves.