Hace un mes aproximadamente, estaba en un edificio de tres pisos en nuestra hermosa ciudad potosina, y sentí que estaba temblando -viví nueve años en la Ciudad de México, así que he sufrido estos eventos naturales-, de pronto pensé que me había mareado, pero la silla se estaba moviendo y no era por mí, voltee hacía arriba y me di cuenta que si era un temblor, porque las lámparas se movían. Mi duda fue si salía corriendo o si permanecía ahí.

Posteriormente, revise la página de skyalert -es una página donde se indica si hay algún evento sísmico, su epicentro y el nivel del mismo’ y efectivamente había habido un temblor de 5.2 con epicentro en el Municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Ese mismo día hubo más réplicas, pero ya no me di cuenta. Lo anterior, me hace reflexionar, de que tan preparados estamos, en la parte personal, familiar y grupal para atender a estos eventos naturales.

En los últimos años las condiciones naturales del Estado de San Luis Potosí han cambiado, ya que pasamos de ser un Estado asísmico a un Estado donde hemos sentido movimientos telúricos pequeños pero importantes. Por lo que las instituciones públicas, empresas del sector privado, y en el plano individual es importante considerar acciones de prevención.

De ahí, que las acciones de protección civil sean de gran importancia. El objetivo de la protección civil es salvaguardar y apoyar a poblaciones y comunidades que habitan en zonas vulnerables para atender desastres naturales y relacionados con agentes humanos. Las áreas de protección civil de los gobiernos locales identifican los eventos naturales perturbadores que se pueden presentar en su territorio y a partir de los eventos detectados, se integran en el Atlas de Riesgos, con el objeto de mapear en que zonas y que poblaciones pudieran ser las más vulneradas.

Estas áreas deben elaborar los planes de contingencia, que son documentos que describen las estrategias planificadas a seguir de los posibles desastres que se puedan presentar en las comunidades y grupos poblacionales. Estos planes no solo deben integrarse por las áreas de gobiernos locales, sino por empresas, comercios, entre otros incluso a nivel familiar e individual.

En muchos casos, desde la perspectiva ciudadana, no estamos preparados para enfrentar ningún siniestro por desastres naturales, mucho menos un evento sísmico. Pero si se ha detectado en nuestro estado estos cambios, es importante tener un plan de acción o estrategias de actuación independientemente de donde nos encontremos. ¿Qué hacer en caso de un sismo?, ¿cómo hacerlo?, ¿qué necesito tener preparado?

Estimado lector, ¿cree que estamos preparados para enfrentar una contingencia sísmica en nuestro Estado?, ¿ha pensando que plan de contingencia tendría en lo familiar y en lo individual con su familia y amigos? Es importante que planee las estrategias que tendría que abordar en caso de un siniestro sísmico.

