Pseudo ambientalismo

El prefijo PSEUDO viene del idioma griego y se define como “una imitación, perecido, engaño o falsedad”, y se coloca antes de la palabra a la que se parece o de aquello que es directamente falso. Por lo tanto, en nuestro caso es un AMBIENTALISMO simulado, falso o limitado que no llena el significado de la propia palabra. Todos en mayor o menor grado somos PSEUDO AMBIENTALISTAS, ya que en el estilo de vida en que nos han colocado los medios de comunicación con nuestro propio consentimiento, es prácticamente imposible ser ambientalista completo. Muchas personas creen realmente ser ambientalistas por el hecho de pertenecer a un partido político que dice serlo (ejemplo: Partido Verde Ecologista de México), que en muchos casos sólo vende su voto al mejor postor; por el hecho de ver series ambientales en Netflix; por el hecho de tener un perro o un gato y cuidarlos mucho; por haber viajado a un destino ecoturístico; por admirar la naturaleza; por ser observador de aves; por NO COMER CARNE que es un gran grupo; por tener un auto eléctrico; por leer Nat Geo, y muchos etc. En mi caso personal, por escribir esta columna. Seguro en nuestro caso personal caemos en estos ejemplos o en otros no mencionados.

Pero el grado de deterioro ambiental que hemos provocado ya es tal que con estas actitudes MEDIOAMBIENTALISTAS NUESTRAS ya no alcanza, ya vamos muy tarde iniciando el proceso de remediación. LA TERCERA LEY DE NEWTON que es universal nos indica: “A TODA ACCIÓN CORRESPONDE UNA REACCIÓN DE IGUAL MAGNITUD Y DE SENTIDO OPUESTO”. Pues bien, nuestra acción contra el planeta ha sido enorme, especialmente desde el año 1950 hasta la fecha, y nuestra respuesta también tiene que ser de la misma magnitud EN LO PERSONAL.

Realmente cada uno de nosotros nos deberíamos de AUTOANALIZAR y preguntarnos ¿QUÉ ESTOY HACIENDO REALMENTE EN LO PERSONAL PARA REMEDIAR EL DAÑO QUE LE CAUSAMOS AL PLANETA?, y apuntarlo en algún lugar. Por otro lado, ¿QUÉ ESTOY HACIENDO PARA DAÑAR AL PLANETA Y EL MEDIO AMBIENTE DONDE VIVIMOS TODOS? Algo parecido al análisis que se llama análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Lo más probable es que nos llevemos la sorpresa que estamos dañando mucho nuestro medio ambiente y estamos haciendo muy poco para remediarlo.

Ejemplos de daños: Tengo un automóvil de 8 o 6 cilindros sin necesitarlo, con uno de 4 estaría bien; gasto agua caliente y agua fría en exceso; tengo ropa y zapatos y tenis que no utilizo; tengo luces prendidas en la noche que no son necesarias; duermo con aire acondicionado para cobijarme; compro pollos a la leña; desperdicio mucha comida; uso papel de más y no uso las hojas de impresión por los dos lados; tiro a la basura las bolsas de plástico y empaques de productos sin reutilizarlos más veces; echo la culpa al gobierno y los demás del desastre ecológico en que vivimos y así podríamos seguir cada quien analizándonos.

Ejemplos de acciones de remediación reales de cada ejemplo anterior: Tengo un auto de 4 cilindros por ser el que necesito; no abro las llaves de agua a todo lo que dan; regalo o reciclo la ropa y zapatos que me sobran y tengo sólo la necesaria; apago la mayoría de las luces que no uso; duermo a una temperatura adecuada para no cobijarme y aún mejor abro ventanas y no utilizo aire acondicionado; no compro alimentos cocinados con leña, hasta en los bufets y en mi casa me sirvo sólo lo que como; uso el papel higiénico, los kleenex, las servilletas, etc. sólo lo necesario; imprimo todo por los dos lados; reciclo y reutilizo todos los plásticos y empaques en diferentes usos y llevo mis bolsas propias recicladas siempre; dejo de culpar al gobierno y los demás de lo que sucede en mi entorno directo, y así veríamos que cada daño ecológico que cometemos tiene una solución total o parcial que ayudaría mucho al planeta y que multiplicado por 8,000 millones de Homo Sapiens que somos, sería un mega remedio.

Si crees que lo anterior vale la pena, hazlo y escribiendo en una hoja tus daños propios y tus remedios propios sácale una foto y envíanosla al WhatsApp 444 208 3368. Y crea un compromiso contigo mismo. TUS HIJOS Y NIETOS TE LOAGRADECERÁN ¿O TE LO RECLAMARÁN?