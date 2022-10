Realidades varias

La historia de la caverna, donde Platón hace el simil de quienes “creen” percibir la realidad con quienes solo distinguen sombras desde la oscuridad de una cueva, siempre se actualiza en escenario o personajes.

La nota “de ocho” en muchos medios este fin de semana fue el performance que realizaron dos integrantes del colectivo Just Stop Oil en el museo Galería Nacional de Londres, al manchar de sopa de lata el cuadro Los girasoles de Vincent Van Gogh, y pegar sus manos a la pared mientras declamaban su discurso contra el cambio climático. El cuadro, con un vidrio protector, no fue dañado, y la mayoría de las notas y comentarios fueron sobre la edad de las activistas y su “falta de respeto” al cuadro de un artista “pobre” y “que no la debía”.

“¿Qué vale más, el arte o la vida?”, dijeron. Si bien la pregunta de las jóvenes es válida, su pertinencia palideció ante lo simbólico de la obra, tan referenciada y reverenciada.

La iconoclastia es necesaria, pues no todo lo que el ser humano hace simbólico es parte de la identidad o contribuye al bienestar general, y para muestra están las ya caídas estatuas de Cristóbal Colón, Hernán Cortés y otros. La disrupción debe ser propositiva, creo.

Este año el Premio Nobel de Física ha sido otorgado a Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger, por su investigación cuántica para “demostrar que el universo no es localmente real”. Como en física y en la vida cotidiana no significa lo mismo “local” y “real”, se armó un alboroto sobre el sentido de la vida, la irrealidad y hasta la “ley de la atracción” que muchos comentaron a propósito de los sismos y sus simulacros. Una de esas opiniones fue “¿Es posible que 2 personas sin haber interactuado en algún punto de su existencia temporal o espacial, compartan las mismas cualidades y características? Si, y Alain Aspect acaba de recibir el Nobel de Física por ese estudio”.

Nos urge justificar nuestra existencia como sea. No queremos ser Sísifo (léase a Camus). A reserva de comentarlo más a fondo, y quizá entrevistar a un profesional de la materia, coincido con el tuitero “El loco de la ciencia”: “el premio Nobel de Física y el entrelazamiento cuántico solo afecta a fotones y partículas subatómicas, tú eres demasiado MACROSCÓPICx para que el Universo te tope”.

Los integrantes de la actual Legislatura del Congreso del Estado, como si lo merecieran, decidieron premiarse con un nuevo edificio, para lo cual se autorizaron 150 millones de pesos más para el ejercicio 2023. Donde cualquier ciudadano ve un despilfarro innecesario, ellos ven una mejor manera de atender a la ciudadanía. Es de reconocerse el voto en contra de tal “capricho” de tres diputados.

Después de varias audiencias pospuestas, de sospechosas “renuncias” de la parte defensora y de testigos a modo, se declaró culpable de violación al exfuncionario del Sistema Estatal para Desarrollo Integral de la Familia, Alejandro Fernández. Esperemos que sea el primero de varios casos donde el dinero o la “fama” parecen prevalecer sobre la justicia.

Murió el poeta Alejandro Sandoval y les comparto unas líneas de su obra:

Abril alcanzaba las ventanas

y los campanarios sornaban sordos.

María disponía sus manteles ceñidos a otras

[memorias

laderas de capirotada y días de guardar

para transfigurarlos ante el jolgorio.

La casa estaba mejor abastecida.

Era el privilegio de los convidados que llegaban

buscando el agridulce licor de la feria.

De ningún modo el silencio petrificó el umbral:

ellos radiantes exaltados

se acogían a nuestra mesa en donde

[los aguardaban

el pan, la sal y el vino.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Twitter: @corazontodito

Posdata 1: “Tras los pasos de Ana Neumann” es el encuentro literario que se realizará los días 21 y 22 de octubre en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, con charlas, lecturas y talleres en torno a la poesía, a la narración oral y a esta querida exponente de ambas, guachichil de corazón. Se presentará una publicación colectiva en formato digital. A este columnista le toca el honor de coordinar el taller “Del yo a la voz poética”, el viernes de 12:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18.00 h. Dan talleres también Silvia Margarita, Jeanne Karen y Norberto de la Torre. Ahí nos vemos.

Posdata 2: Mi exposición “Códices de un tlacuilo guachichil” sigue en el Museo Othoniano, les invito a que conozcan algunos de mis trazos. Está abierto de lunes a viernes de 10 am a 6 pm. Esperen sorpresas ahí mismo.