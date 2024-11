(Re)fundaciones

En 1592, como hoy un 3 de noviembre, se fundó oficialmente la ciudad de San Luis Potosí, según consta en el acta, que a la letra dice: «señalen parte cómoda para hacer la población que se ha de hacer para los mineros de las dichas minas de Potosí, y adonde puedan con más comodidad los dichos mineros asentar y beneficiar sus minas, han conferido y tratado dónde se podrá hacer el dicho pueblo, que esté sin perjuicio de los indios naturales, con los cuales se ha tratado y comunicado, y ellos han sido y son de parecer que se haga la dicha población en el pueblo de San Luis».

Entre la bonanza de ciertas épocas y la carencia de agua potable, con la escisión legal del hoy municipio Villa de Pozos, calles tapadas de la noche a la mañana, con problemas de vialidad, pero ahí va esta ciudad (¿a dónde? no lo sabemos, esperamos que hacia adelante), que del Camino de la Plata cambió a centro del triángulo que forman las ciudades de Guadalajara, Monterrey y México. Conurbada ya no solo con Chole (antes de los Ranchos, luego Diez Gutierrez, ahora de Graciano Sánchez) sino con Villa de Reyes, Cerro de San Pedro y Mexquitic. Hoy se le hace llamar “Ciudad Perrito”, aunque el de la forma de perrito es el estado. Aquí seguimos, a pesar de tanto conductor irresponsable y tantas grillas en todas partes. Acostumbrados al “potosinazo”, a los resabios sociales de aquella novela de Carlos Fuentes que retrata la región, Las buenas conciencias. Su centro histórico sigue siendo envidiado por muchas ciudades y ahora en fiestas de muertos y xantolo (ya no es día de muertos sino semanas) lució colorido y lleno (tan solo los restauranteros incrementaron sus ventas en alrededor de 50 %).

Cuna de Bocanegra, Othón, Peñalosa y Meléndez, entre otros tantos que le han cantado (y muchos se han ido). Ciudad de los jardines y de un templo en segundo piso, de barroco indígena y cantera. Grandes deportistas, deliciosos aportes culinarios (la michelada, los chocolates Costanzo, algunas bebidas espirituosas, cajetas y mole y las tostadas borrachas) (y las enchiladas potosinas que son de Soledad, o sea que casi). Bien vale un Potosí, pero... el asesinato de un exalcalde de Ciudad del Maíz se suma a los 339 asesinatos dolosos que ha habido en la entidad este año. Hubo hasta un tiroteo en una casa de citas (non sancta, dirían los abuelos).

Urgen ciertas reformas, refundaciones, pero con pensando siempre en todas las almas que aún habitamos un cuerpo, todos los que estamos de acá, de este lado.

Ah, ayer, “por otra parte”, quedó actualizado el blog “Muerte y arte en San Luis Potosí (y por supuesto, más allá)” https://muerteenlaliteraturapotosina.blogspot.com/, donde este año pueden encontrar textos literarios de Alejandro Preciado, Eva Govea, Eva Ortega, Tutis Alebrije Infinito, Lalo López, Gustavo Dávila y Lourdes Zárate, además de algo de un servidor e (in memoriam) fragmentos de la obra de Alberto Enríquez, Antonio Skármeta y Paul Auster. Pásenle a lo barrido, ahora que tenemos tiempo.

Va el poema “Mudanzas”, del poeta Margarito Cuéllar, nacido en Ciudad del Maíz:

«Ciudades de bolsillo.

Corazones portátiles con el nombre

del héroe en mitad de la frente.

Pueblos auspiciadas por belleza y dinero,

mas no por alegría.

Costas en las que no ondea el mar, relámpagos

sin cielo.

Fronteras a los pies del que baila en lo oscuro

con su suerte.

Huye de ti. Nadie se dará cuenta que eres

el que no eres.

Diles: soy Juan Sebastián Bach, afinador pianos,

a sus órdenes.

Funda tu ciudad: casa de fieras, puente

de migajón bajo el cielo de lumbre.»

Posdata 1: Toda nuestra solidaridad debe estar en estos momentos con los dmanificados de Dana en Valencia, España. Terribles imágenes.

Posdata 2: Este lunes se presenta la conferencia “Del huerto a la milpa (símbolos y significados construidos por guachichiles en la piedra cantera fachada del templo del Carmen, SLP)”, de León García Lam, en el Museo Othoniano, en los tradicionales Lunes de palique. Acto seguido, las maestras Yolanda Legaspy y Ana Neumann presentarán una obra titulada “La verdadera historia de la Bruja Guachichila”. Ahí nos vemos. Llevaré algunos ejemplares de mi novela La bruja guachichil, palabras para otra magia, por si alguien gusta adquirirla.