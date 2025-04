"The Last of Us 2", ¿a qué hora ver el episodio 3?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La espera ha terminado para los fanáticos de "The Last of Us 2". Este domingo 27 de abril de 2025, se estrenará el tercer episodio de la nueva temporada, tanto en el canal de pago HBO como en la plataforma de streaming Max

El capítulo estará disponible a partir de las 9:00 p.m. en la zona Este de Estados Unidos y a las 7:00 p.m. en horario del centro de México.

Como es habitual con las producciones de HBO, el episodio se emitirá de forma simultánea en América, permitiendo a los seguidores disfrutar del avance de la historia al mismo tiempo, sin preocuparse por posibles spoilers. Esta entrega, que adapta la segunda parte del famoso videojuego de Naughty Dog, está programada para contar con solo siete episodios en esta temporada, concluyendo el próximo 25 de mayo.

Pedro Pascal, quien da vida a "Joel", sigue siendo uno de los pilares de la serie, aunque el tercer episodio centrará su narrativa en "Ellie", interpretada por Bella Ramsey, mostrando su crecimiento personal tras un evento traumático.

El nuevo capítulo, titulado "Something´s Got a Hold on Me", se sumerge en las secuelas emocionales que sufre "Ellie" tras la violenta muerte de "Joel". Luego de quedar inconsciente en el ataque dirigido por "Abby", "Ellie" despierta en Jackson, una comunidad relativamente segura, pero su mente y su corazón ya no serán los mismos.

A lo largo del episodio, la joven protagonista atraviesa una transformación interna que define su nuevo propósito: buscar justicia y enfrentar a quienes le arrebataron su mundo.

El tráiler liberado por Max muestra a "Ellie" intensificando su entrenamiento físico, preparándose para los desafíos que vendrán. Además, en una conversación crucial con "Dina" -personaje interpretado por Isabela Merced-, "Ellie" identifica a "Abby" como su enemigo principal, marcando el inicio de una nueva etapa de venganza y determinación.