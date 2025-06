Semarnat anuncia plan para recuperar 30% de nuestros ecosistemas

Esta semana se presentó el PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL 2025-2030, que pretende restaurar el 30% de los ecosistemas del país, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, ya que pretende revertir los daños ecológicos que hemos realizado entre todos en los ÚLTIMOS 500 AÑOS, especialmente en estos últimos 65 años, en que somos 130 millones de mexicanos demandando bienes y servicios, los cuales tienen un costo ecológico.

Felicitamos a nuestras autoridades por la idea, ojalá algún día los podamos felicitar por los resultados. La titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, acertadamente comenta que es un ACTO DE JUSTICIA AMBIENTAL, y lo es, pero también es una acción de SOBREVIVENCIA ya que nuestra crisis ambiental nos está llevando al desastre total como país. Define la palabra clave de este plan como RESTAURACIÓN, lo cual es correcto, aunque en la información actual no vemos el presupuesto con el que cuenta para esta TITÁNICA IDEA que ella, como secretaria del sector, se está echando a cuestas, especialmente después de los RECORTES PRESUPUESTALES de los últimos 7 años que se ha autoaplicado la autollamada 4T. Dentro del acierto de la secretaria de generar un plan nuevo, éste inicia según nuestro punto de vista con un error de apreciación y es que la palabra clave inicial debe ser CONSERVACIÓN y ya después la segunda palabra clave debe ser RESTAURACIÓN. En un camino primero hay que frenar antes de cambiar de dirección, y más tan bruscamente con tan buen plan.

La CONSERVACIÓN es mucho más económica de realizar tanto en dinero como en tiempo, ya que es mucho más fácil cuidar el ecosistema existente y después empezar a regenerarlo, que es muchísimo más caro. Como ejemplo, un árbol que ya existe sólo tienes que pagar para cuidarlo, no tienes que regarlo, él ya vive solo y autónomo. Mientras que en la REGENERACIÓN tienes que comprar o generar la semilla, sembrarla en vivero, trasplantarla al campo, regarla en sus primeros días, cuidar que no sea maltratada y muerta mientras inicia su vida en campo, y después de años y más años empezar a ver el árbol adulto haciendo su trabajo ecológico. Mientras que en la CONSERVACIÓN ahorras casi todos los pasos, el beneficio es inmediato y el costo es INFINITAMENTE MENOR. Multipliquemos este árbol y su costo por los millones de árboles y esfuerzos de conservación que se tiene que hacer en este BUEN PLAN DE NUESTRO GOBIERNO. Ojalá en sus planes contemplen este punto de vista y ayuden a miles de propietarios de tierras y bosques que estamos interesados en esta restauración. Realmente felicitamos esta idea, nos ponemos a sus órdenes y les recordamos que es un error HACER LO MISMO DE ANTES ESPERANDO RESULTADOS DIFERENTES. Se tienen que hacer las cosas de diferente manera al pasado, que nos ha demostrado sus tremendos y costosos errores e ineficiencias. Así como se modifican leyes de seguridad, hay que modificar muchísimas -si no es que todas- las LEYES OBSOLETAS Y ANTIGUAS DEL SECTOR AMBIENTAL, aunque es un tema que nuestros senadores y diputados ni siquiera ven, mientras están ocupados en POLITIQUERÍAS, como dice YA SABES QUIÉN.

El plan en el corto plazo en 2025 contempla restaurar 5% de los ecosistemas costeros, 800 hectáreas de parques urbanos (o sea dos parques Tangamanga) y 26,000 hectáreas de bosques (una cuarte parte de la sierra de San Miguelito), lo cual a nivel país no es mucho, mas es el inicio y ojalá nos vaya bien en este primer paso. Para 2030 sube a 1,500 hectáreas de parques urbanos y 100 mil hectáreas forestales, ojalá nos digan qué pasa en 2026, 27, 28 y 29. También pretende la recuperación de cuatro CUENCAS PRIORITARIAS, lo cual es una excelente noticia, más dos presas que manejan las aguas negras de los 20 millones de habitantes del Valle de México, además de decretar 10 sitios protegidos en nuestro Mar de Cortés. Ojalá se entienda por primera vez la diferencia entre DECRETAR Y EJECUTAR, Y PROTEGER Y APLICAR LA LEY, ya que en todos los sexenios anteriores nuestros legisladores han pensado que con DECRETAR ya se soluciona, que es uno de nuestros principales errores como país.

Le deseamos a la secretaria Alicia Bárcena Ibarra la mejor de las suertes en este plan, al igual que a todo el personal de SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, CONAFOR, etc. Suerte y les pedimos que lo desarrollen de manera diferente a lo hecho anteriormente, ya que de no ser así los RESULTADOS SERÁN IGUALMENTE NEGATIVOS y se seguirán hundiendo junto con nosotros y nuestras familias descendientes.